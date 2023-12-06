توافد القضاة على مجمع دمنهور لاستلام أوراق انتخابات الرئاسة.. صور

البحيرة - ناصر جودة

شهد مجمع دمنهور للمؤتمرات اليوم الأربعاء، عملية تسليم مظاريف اللجان الفرعية للقضاة المسؤولين عن الإشراف على الانتخابات الرئاسية ، حيث توافد القضاة منذ الصباح الباكر على مجمع دمنهور لاستلام الأوراق الانتخابية، وذلك طبقا للمواعد المحددة لاستلام الأوراق من قبل اللجنة العامة.

وقامت محكمة دمنهور الابتدائية برئاسة المستشار محمد عبد العظيم يوسف رئيس شمال دمنهور والمستشار مينا مدحت لوقا رئيس محكمة جنوب دمنهور بجميع التجهيزات اللازمة لتسليم الأوراق الخاصة بالاقتراع على انتخابات رئاسة الجمهورية، مع القيام بالشرح الكامل لجميع الإجراءات التى سيتم إتباعها من قبل القضاة خلال عملية الاقتراع القضاه المشرفين على العملية الانتخابية بجميع الإجراءات التى ستتم يوم الأحد الموافق وعلى مدار ثلاثة أيام.

وتم تقسيم تسليم الاوراق الانتخابية إلى عدد، 18 لجنة عامة وهم: بندر دمنهور، ومركز دمنهور، وحوش عيسي، وأبو المطامير، وبندر كفر الدوار، ومركز كفر الدوار، ومركز رشيد ، ومركز ادكو، ومركز رشيد ، ومركز المحمودية، ومركز شبراخيت، ومركز الرحمانية،ومركز ايتاى البارود ، ومركز الدلنجات، ومركز كوم حمادة، ومركز بدر ، وقسم شرطة النوبارية، ومركز شرطة وادى النطرون.