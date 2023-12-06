اليوم السابع
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توافد القضاة على مجمع دمنهور لاستلام أوراق انتخابات الرئاسة.. صور

الأربعاء، 06 ديسمبر 2023 03:45 م
توافد القضاة على مجمع دمنهور لاستلام أوراق انتخابات الرئاسة.. صور جانب من تسليم اوراق الانتخابات للقضاه
البحيرة - ناصر جودة

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شهد مجمع دمنهور للمؤتمرات اليوم الأربعاء، عملية تسليم مظاريف اللجان الفرعية للقضاة المسؤولين عن الإشراف على الانتخابات الرئاسية، حيث توافد القضاة منذ الصباح الباكر على مجمع دمنهور لاستلام الأوراق الانتخابية، وذلك طبقا للمواعد المحددة لاستلام الأوراق من قبل اللجنة العامة.
 
وقامت محكمة دمنهور الابتدائية برئاسة المستشار محمد عبد العظيم يوسف رئيس شمال دمنهور والمستشار مينا مدحت لوقا رئيس محكمة جنوب دمنهور بجميع التجهيزات اللازمة لتسليم الأوراق الخاصة بالاقتراع على انتخابات رئاسة الجمهورية، مع القيام بالشرح  الكامل لجميع الإجراءات التى سيتم إتباعها من قبل القضاة خلال عملية الاقتراع القضاه المشرفين على العملية الانتخابية بجميع الإجراءات  التى ستتم يوم الأحد الموافق وعلى مدار ثلاثة أيام. 
 
وتم تقسيم تسليم الاوراق الانتخابية إلى عدد، 18 لجنة عامة وهم: بندر دمنهور، ومركز دمنهور، وحوش عيسي،  وأبو المطامير، وبندر كفر الدوار،  ومركز كفر الدوار،  ومركز رشيد ، ومركز ادكو، ومركز رشيد ، ومركز المحمودية، ومركز شبراخيت،  ومركز الرحمانية،ومركز ايتاى البارود ، ومركز الدلنجات،  ومركز كوم حمادة،  ومركز بدر ، وقسم شرطة النوبارية، ومركز شرطة وادى النطرون. 
 
تستلام أوراق انتخابات رئاسة الجمهورية للقضاه (1)
تستلام أوراق انتخابات رئاسة الجمهورية للقضاه

تستلام أوراق انتخابات رئاسة الجمهورية للقضاه (2)
القضاة يستلمون كشوف الناخبين

تستلام أوراق انتخابات رئاسة الجمهورية للقضاه (3)
استعدادات انتخابات رئاسة الجمهورية للقضاة

تسليم القضاه أوراق انتخابات الرئاسة (1)
تسليم القضاة أوراق الناخبين

تسليم القضاه أوراق انتخابات الرئاسة (2)
تسليم كشوف الانتخابات

تسليم القضاه أوراق انتخابات الرئاسة (3)
تسليم القضاة أوراق انتخابات الرئاسة 

توافد القضاة على مجمع دمنهور للمؤتمرات لاستلام أوراق انتخابات رئاسة الجمهورية (1)
توافد القضاة على مجمع دمنهور للمؤتمرات
توافد القضاة على مجمع دمنهور للمؤتمرات لاستلام أوراق انتخابات رئاسة الجمهورية (2)
توافد القضاة
جانب من التسليم (1)
جانب من التسليم 

جانب من التسليم (2)
جانب من التسليم 

جانب من توافد القضاة على مجمع دمنهور للمؤتمرات لاستلام أوراق انتخابات رئاسة الجمهورية (1)
جانب من توافد القضاة على مجمع دمنهور للمؤتمرات لاستلام أوراق انتخابات رئاسة الجمهورية 

جانب من توافد القضاة على مجمع دمنهور للمؤتمرات لاستلام أوراق انتخابات رئاسة الجمهورية (2)
استلام أوراق انتخابات رئاسة الجمهورية 

 







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