"تعليم البحيرة" ينظم مؤتمرا حاشدا لتعزيز المشاركة فى الانتخابات الرئاسية

نظمت مديرية التربية والتعليم بالبحيرة مؤتمرا حاشدا، اليوم الأربعاء، بالتنسيق مع جامعة دمنهور، وذلك لتعزيز المشاركة الإيجابية فى الانتخابات الرئاسية المقبلة.

شارك فى المؤتمر الذى عقد بمركز إعداد القادة بمدينة دمنهور يوسف الديب وكيل وزارة التربية والتعليم بالبحيرة والدكتور نبيل بكير عميد كليه الطب البيطرى جامعة دمنهور والدكتور هشام عمارة أستاذ الاقتصاد بكلية التجارة والدكتور أشرف عبد الله أستاذ العلوم السياسيه بكلية التجارة والدكتور أسماء إدريس أستاذ الاجتماع بكليه الآداب جامعة دمنهور، إضافة عدد كبير من القيادات التنفيذية والتعليمية بالمحافظة.

من جانبه أكد يوسف الديب، وكيل وزارة التربية والتعليم بالبحيرة، أن تعليم البحيرة بجميع مراحله وجناحيه الجامعى وما قبل الجامعى صفا واحدا مع جميع أبناء الوطن خلف رأية الوطن، دعما للاستقرار والبناء والتنمية، مضيفا أن جميع المعلمين سيشاركون بقوة فى الانتخابات الرئاسية المقبلة، ليقول كل منا كلمته بحرية واستقلالية، نختار من نشاء بمنتهى الديمقراطية.

فيما أكد الدكتور نبيل بكير، عميد كلية الطب البيطرى جامعة دمنهور، على أهمية المشاركة الإيجابية والوقوف صفا واحدا خلف الوطن، الذى يشهد مشروعات غير مسبوقة وعلى رأسها المبادرة الرئاسية حياة كريمة والتى غيرت وجه الريف المصري.

وأشار إلى أهمية المشاركة فى الانتخابات واصطحاب الأسرة خاصة الأطفال الصغار ليخطوا أولى خطواتهم نحو الممارسة الديمقراطية وتعلم حق الوطن والمشاركة الإيجابية وتأهيلهم من صغرهم وتوعيتهم بكافة حقوقهم الدستورية.

وقدمت الدكتورة أسماء إدريس الأستاذ بكلية الآداب بجامعة دمنهور الشكر للتربية والتعليم للدعوة للمشاركة فى المؤتمر، مشيرة أننا جميعا نكمل بعضا، ووجهت تحية شكر وتقدير للعنصر النسائى المتواجد بقوة خلال المؤتمر.

وقالت إن مصر فى مرحلة فارقة وأنها قادرة على العبور وتخطى التحديات من خلال الوعى والمعرفة، وأن شعب مصر واع ومتحضر، وأننا يجب أن نعلم أبنائنا أهمية الوطن ونعمل على غرس قيم المواطنة والوعى لديهم.

وأعرب الدكتور أشرف عبد الله، أستاذ العلوم السياسية بكلية التجارة جامعة دمنهور عن سعادته البالغة بتواجده وسط قيادات التعليم، مشيرا إلى الدور الكبير وإلهام للتعليم فى إعداد النشء وإنتاج الكوادر وبناء المجتمع.

وقال: "إننا سنشارك بقوة بالانتخابات القادمة، وسنعمل على تقديم صورة وطنية عن هذا الشعب المتحضر والظهور بشكل مميز"، مشيرا إلى أهمية المشاركة بقوة من أجل بناء الدولة، ومواجهة كافة التحديات الخارجية والمخاطر المحدقة بممارسة ديمقراطية وحضور غير مسبوق.

وقال الدكتور هشام عمارة، الأستاذ بكلية التجارة جامعة دمنهور، إن الشعب المصرى حين قرر مقاطعة السلع والمنتجات التى تدعم إسرائيل، كانت رسالة للعالم أجمع عن قدرة وارادة شعبية قادرة على إحداث الفارق.

وأضاف أن الاستحقاق الدستورى القادم ليس لأشخاص بل لمصر وإرسال رسالة للعالم بأن شعب مصر قوى ومتحضر ومتيقظ قادر على صناعة الأحداث كما أن مصر بلد أمن وأمان تشهد حالة من الاستقرار والطمأنينة والبناء.