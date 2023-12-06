تعرف على کارت الخدمات الموحد فى بورسعيد.. يضم التأمين الصحى والتموين

بورسعيد - محمد عزام

يُعد كارت الخدمات الحكومية الموحد ، الذى يتم تطبيقه فى محافظة بورسعيد، بطاقة إلكترونية مسبقة الدفع تستخدم لإيداع أو لاستقبال مبالغ مباشرة على البطاقة وإتمام عمليات الشراء من ماكينات نقاط البيع لدى التجار أو السحب النقدى من الماكينات الآلية للبريد المصرى أو ماكينات الصراف الآلية التى تحمل شعار شبكة فيزا.

وستضم البطاقة خدمات التموين والتأمين الصحى الشامل إضافة إلى خدمات المدفوعات الحكومية، وسيتم فتح حساب لكل مواطن بالبريد المصرى وتسجيل بيانات الرقم.

وعند الإعلان عن تفعيل خدمات التموين يتوجه رب الأسرة لأقرب مخبز أو بدال لاستلام الحصة التموينية أو الخبز الخاص به وبأسرته بالكارت الجديد، وتعمل بنفس الطريقة المتبعة بلا أى تغيير.

ولا نحتاج فى صرف السلع التموينية والخبز إلى أخذ بصمة المواطن مطلقاً، ومع أول عملية صرف للسلع التموينية أو الخبز بالكارت الجديد يتم إيقاف الكارت القديم.