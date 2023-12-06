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تداول 11 ألف طن بضائع عامة ومتنوعة و664 شاحنة بموانئ البحر الأحمر

الأربعاء، 06 ديسمبر 2023 10:51 ص
تداول 11 ألف طن بضائع عامة ومتنوعة و664 شاحنة بموانئ البحر الأحمر موانى البحر الأحمر
البحر الأحمر - عماد عرفة

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أعلن المركز الإعلامي لهيئة موانئ البحر الأحمر، إن إجمالي عدد السفن المتواجدة على أرصفة موانئ الهيئة 7 سفن، وتم تداول 11000 طن بضائع عامة ومتنوعة، 664 شاحنة و95 سيارة.
 
شملت حركة الواردات 4500 طن بضائع، 396 شاحنة و93 سيارة، فيما شملت حركة الصادرات 6500 طن بضائع ، 268 شاحنة و2 سيارة،  حيث يستعد ميناء سفاجا اليوم لاستقبال السفينتين دليلة والحرية بينما تغادر السفينة بوسيدون اكسبريس .
 
فيما استقبل الميناء بالأمس ثلاث سفن وهى AM ocean silver، امل وبوسيدون اكسبريس ، كما شهد ميناء نويبع تداول 2000 طن و 157 شاحنة وذلك من خلال رحلات مكوكية ( وصول وسفر ) للسفينتين أيله و آور، وسجلت مواني الهيئة وصول وسفر 1400 راكب بموانيها . 
 
 
 

 







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