تداول 11 ألف طن بضائع عامة ومتنوعة و664 شاحنة بموانئ البحر الأحمر

أعلن المركز الإعلامي لهيئة موانئ البحر الأحمر ، إن إجمالي عدد السفن المتواجدة على أرصفة موانئ الهيئة 7 سفن، وتم تداول 11000 طن بضائع عامة ومتنوعة، 664 شاحنة و95 سيارة.

شملت حركة الواردات 4500 طن بضائع، 396 شاحنة و93 سيارة، فيما شملت حركة الصادرات 6500 طن بضائع ، 268 شاحنة و2 سيارة، حيث يستعد ميناء سفاجا اليوم لاستقبال السفينتين دليلة والحرية بينما تغادر السفينة بوسيدون اكسبريس .

فيما استقبل الميناء بالأمس ثلاث سفن وهى AM ocean silver، امل وبوسيدون اكسبريس ، كما شهد ميناء نويبع تداول 2000 طن و 157 شاحنة وذلك من خلال رحلات مكوكية ( وصول وسفر ) للسفينتين أيله و آور، وسجلت مواني الهيئة وصول وسفر 1400 راكب بموانيها .