تحرير 16 محضرا ومخالفة فى حملات تموينية بالأسواق والمخابز بالأقصر

الأقصر – أحمد مرعى

قاد رجال مديرية التموين والتجارة الداخلية بالأقصر، حملة تموينية برئاسة الدكتور تامر صلاح مختار وكيل وزارة التموين بالأقصر، للمرور على الأسواق والمحلات التجارية والمخابز على مستوى المحافظة، بهدف التأكد من الالتزام بالقوانين والتوجيهات الوزارية، والتي أسفرت عن تحرير عدد 16 محضر ومخالفة تموينية، وذلك إستمراراً لجهود الدولة المستمر والمبذول في الحفاظ على الدعم المستحق للمواطنين، وتنفيذاً لتعليمات الدكتور على مصيلحى وزير التموين، والمستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر.

ويقول الدكتور تامر صلاح مختار وكيل وزارة التموين بالأقصر، إن الحملات نجحت في مجال المخابز تحرير عدد 16 مخالفة تموينية، شملت مخالفات إنتاج خبز ناقص الوزن، وإنتاج خبز غير مطابق للمواصفات، وتصرف المخابز في عدد 7 شيكارة دقيق بلدي مدعم، أما في مجال الأسواق والمواد البترولية تحرير عدد 10 محضر تمويني شملت عدم الإعلان عن أسعار السلع، وبيع أزيد من السعر، وحيازة سلع بدون فواتير ، وعدم انتظام القيد في سجل 21 بترول، وجاءت أبرز الأحراز والمضبوطات ضبط عدد 100 قطعة غيار موتوسيكلات بدون فواتير.

وكان قد قاد رجال مديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة الأقصر، حملات تموينية مكثفة للمرور على المخابز البلدية لمتابعة جودة رغيف الخبز البلدي والأوزان القانونية والأسواق والمحلات التجارية، بهدف التأكد من توفر السلع الغذائية الأساسية بالمعارض والمبادرات، وبيعها بالأسعار المخفضة على مستوى المحافظة، حيث يقول الدكتور تامر صلاح مختار وكيل وزارة التموين بالأقصر، أن الحملات أسفرت عن تحرير عدد 41 محضر ومخالفة تموينية، شملت في مجال الأسواق تحرير عدد 32 محضر تمويني عبارة عن (عدم إعلان عن الأسعار- بيع أزيد من السعر – بيع سلع منتهية الصلاحية - عدم حمل شهادة صحية - عدم وجود فواتير– غلق بداليين تموينين في المواعيد الرسمية)، وجاءت أبرز المحاضر والأحراز والمضبوطات ربع طن سكر بدون فواتير، و100 كجم كفتة مجمدة منتهية الصلاحية، و150 علبة سجائر أزيد من السعر وبدون فواتير، وفي مجال المخابز تحرير عدد 9 مخالفة تموينية عبارة عن (إنتاج خبز غير مطابق للمواصفات – إنتاج خبز ناقص الوزن).