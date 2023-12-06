اليوم السابع
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الأربعاء، 06 ديسمبر 2023 06:28 م
أكرم القصاص - علا الشافعي
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تجمع شعبي لتأييد المرشح الرئاسى عبد الفتاح السيسى بيوسف الصديق فى الفيوم

الأربعاء، 06 ديسمبر 2023 05:45 م
تجمع شعبي لتأييد المرشح الرئاسى عبد الفتاح السيسى بيوسف الصديق فى الفيوم الإدارة التعليمية بيوسف الصديق تنظم مسيرة حاشدة لتأييد السيسى
الفيوم رباب الجالى

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نظم عدد من القيادات الشعبية بمركز يوسف الصديق فى محافظة الفيوم مسيرة لتأييد المرشح الرئاسى عبد الفتاح السيسى فى الانتخابات الرئاسية، شاركت فيها الدكتورة أمانى قرنى وكيل وزارة التربية والتعليم بالفيوم، ورحاب عريق وكيل المديرية، كما شارك محمد جاب الله مدير الأدارة والدكتور محمد بطران وكيل الإدارة، وبحضور مايزيد عن 1000 من القيادات والمعلمين والعاملين بالإدارة.
 
 ورفع المشاركون فى المسيرة لافتات تأييد للمرشح الرئاسى عبد الفتاح السيسي، مؤكدين أن مسيرتهم فى حب مصر ومن أجل مواصلة العمل والتطوير والبناء ومزيد من الاستقرار والأمن والأمان..
 
 






الانتخابات الرئاسية

يوسف الصديق التعليمية

الفيوم

محافظة الفيوم




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