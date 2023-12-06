تجمع شعبي لتأييد المرشح الرئاسى عبد الفتاح السيسى بيوسف الصديق فى الفيوم

الفيوم رباب الجالى

نظم عدد من القيادات الشعبية بمركز يوسف الصديق فى محافظة الفيوم مسيرة لتأييد المرشح الرئاسى عبد الفتاح السيسى فى الانتخابات الرئاسية ، شاركت فيها الدكتورة أمانى قرنى وكيل وزارة التربية والتعليم بالفيوم، ورحاب عريق وكيل المديرية، كما شارك محمد جاب الله مدير الأدارة والدكتور محمد بطران وكيل الإدارة، وبحضور مايزيد عن 1000 من القيادات والمعلمين والعاملين بالإدارة.

ورفع المشاركون فى المسيرة لافتات تأييد للمرشح الرئاسى عبد الفتاح السيسي، مؤكدين أن مسيرتهم فى حب مصر ومن أجل مواصلة العمل والتطوير والبناء ومزيد من الاستقرار والأمن والأمان..