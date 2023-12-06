اليوم السابع
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تجديد حبس المتهمة بقتل جارتها الطفلة لسرقة قرطها الذهبى بالشرقية 15 يوما

الأربعاء، 06 ديسمبر 2023 11:57 ص
تجديد حبس المتهمة بقتل جارتها الطفلة لسرقة قرطها الذهبى بالشرقية 15 يوما الطفلة المجنى عليها
الشرقية - فتحية الديب

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قررت محكمة الطفل بشمال الزقازيق بالشرقية، برئاسة المستشار أحمد حبيب، وبحضور محامي والد المجني عليها حسام النبوي، اليوم، تجديد حبس طالبة لمدة 15 يوما على ذمة التحقيقات؛ لاتهامها بقتل جارتها الطفلة "ملك" التي عثر على جثتها أعلى سطح جيرانها بالقرية، وتبين أن دافع الجريمة بسبب سرقة القرط الذهبى للطفلة.

بداية الواقعة كانت بتلقى الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية، إخطارا يفيد بلاغا من أسرة الطفلة " ملك أدهم" 6 سنوات بغيابها عن المنزل، وتوصلت تحريات ضباط مباحث أبوكبير، للعثور على الطفلة أعلى سطح منزل جيرانها، وتبين وجود شبهة جنائية فى الوفاة وسرقة قرطها الذهبى، وتبين قيام " دنيا ص" 16 سنة،  طالبة بالصف الأول الثانوى الصناعى، بارتكاب الواقعة، والتخلص من الطفلة وسرقة قرطها الذهبى، تم القبض على المتهمة وتحرر عن الواقعة المحضر رقم 7106 جنح مركز شرطة أبوكبير،لسنة 2023.
 
وبالعرض على النيابة العامة قررت نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى الأحرار التعليمي وانتداب أحد الأطباء الشرعيين لتشريح الجثة وبيان سبب الوفاة، وطلبت تحريات المباحث حول الواقعة وملابساتها، وصرحت بالدفن عقب الانتهاء من الإجراءات القانونية اللازمة، وقررت حبس المتهمة على ذمة التحقيقات.
 
 
 






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كشف غموض مقتل الطفلة ملك




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