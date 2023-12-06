بروتوكول تعاون للتدريب الطبى بين جامعتى المنصورة الجديدة وكفر الشيخ

الدقهلية - محمدالحبشي

وقع الدكتور معوض محمد الخولي، رئيس جامعة المنصورة الجديدة ، و الدكتور عبدالرزاق دسوقي، رئيس جامعة كفرالشيخ ؛ بروتوكول تعاون بين الجامعتين في مجال التدريب والتعليم الطبى المستمر، وتنفيذ البرامج التدريبية ذات الاهتمام المشترك بالمستشفيات والمراكز الطبية بجامعة كفر الشيخ.

جاء ذلك بحضورالدكتور محمد عبدالعال، نائب رئيس جامعة كفرالشيخ لشئون التعليم والطلاب، الدكتور اماني شاكر، نائب رئيس جامعه كفرالشيخ لشئون خدمه المجتمع وتنمية البيئة ، وعبد الله جاد أمين عام جامعة المنصورة الجديدة، ولفيف من قيادات جامعة كفر الشيخ.

وأكد الدكتور معوض الخولى، أن توقيع البروتوكول يأتى استمراراً للتعاون المثمر بين الجامعتين، ولتعزيز أوجه التعاون بين جامعة المنصورة الجديدة، ومؤسسات التعليم العالى، للاستفادة من الخبرات المتميزة بمستشفيات جامعة كفر الشيخ، وإيمانًا من جامعة المنصورة الجديدة بأهمية دعم التعاون العلمي والأكاديمي مع الجامعات في نطاقها الجغرافي بهدف رفع مستوى جودة الأداء التعليمي بما ينعكس على منظومة التعليم العالي ككل.

وأشار الخولى، أن توقيع بروتوكول التعاون تم فى اطار رغبة جامعة المنصورة الجديدة، باعتبارها إحدى الجامعات في إقليم الدلتا، واستمرارًا للتعاون مع جامعة كفرالشيخ، في مجال التدريب والتعليم الطبي المستمر، والاستفادة من الإمكانيات المتاحة لدى مستشفيات جامعة كفرالشيخ للمساهمة في إعداد الخريجين وفقً الأساليب العلمية والتقنية المتميزة لجامعة كفرالشيخ.

كما أشار الدكتور عبدالرزاق دسوقي، رئيس جامعة كفرالشيخ، إلى أن التعاون نموذج مشرق للشراكة بين الجامعتين من شأنها ان تكسب الطلبة خبرات عملية في بيئة تعليمية مميزة داخل المؤسسات الطبية عالية الأداء والتي يُعَد المستشفى الجامعي من أبرزها في هذا المجال والذي سينعكس على تطوير مهاراتهم ليسهموا في بالتديب العملي في لاسيما أنهم سيتدربون كذلك في كبرى المستشفيات الجامعية.