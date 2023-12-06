بدء ندوة "المشاركة حياة" بحضور نواب تنسيقية شباب الأحزاب بجامعة طنطا.. صور

الغربية - محمد طارق

بدأت، منذ قليل، فعاليات ندوة "المشاركة حياة" للحث على المشاركة فى الانتخابات الرئاسية، والتى تنظمها جامعة طنطا ، بالتعاون مع تنسيقية شباب الاحزاب والسياسيين.

ويحاضر بالندوة كل من رئيس جامعة طنطا، النائبة دعاء عريبي، والنائب محمود بدر، النائب محمد عبد العزيز، النائب احمد قناوي اعضاء التنسيقية، وبدء الحفل بالسلام الجمهوري ثم تلاوة آيات من القرآن الكريم، وعرض فيلم تسجيلي عن ضرورة المشاركة في الانتخابات الرئاسية.