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بدء مؤتمر الهيئة الوطنية للانتخابات للإعلان عن الاستعدادات للتصويت بالداخل

الأربعاء، 06 ديسمبر 2023 02:24 م
بدء مؤتمر الهيئة الوطنية للانتخابات للإعلان عن الاستعدادات للتصويت بالداخل المستشار أحمد بندارى مدير الجهاز التنفيذى للهيئة الوطنية للانتخابات
كتب إبراهيم قاسم- أمنية الموجى

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بدأ منذ قليل المؤتمر الصحفى الذى يعقده المستشار أحمد بنداري مدير الجهاز التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات، بمقر الهيئة وذلك للإعلان عن كافة المستجدات والاستعدادات للانتخابات الرئاسية 2024.

وشكلت الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشارحازم بدوى، غرفة عمليات مركزية لمتابعة إدلاء المصريين فى الداخل بأصواتهم فى المراكز الانتخابية، وذلك على غرار غرفة علميات الهيئة فى انتخابات الخارج برئاسة أحمد بندارى مدير الجهاز التنفيذى للهيئة.
 
وأصدرت الهيئة الوطنية للانتخابات، برئاسة المستشار حازم بدوى نائب رئيس محكمة النقض،  توجيهاتها بأن يكون الاقتراع، بموجب بطاقة الرقم القومي ولو كانت منتهية، أو عبر جواز السفر ساري الصلاحية متضمنا الرقم القومي، كما وفرت الهيئة بطاقات تصويت بطريقة برايل للتيسير على الناخبين المكفوفين الراغبين في الإدلاء بأصواتهم، حرصا على تمكينهم من إعمال حقهم والمشاركة.
 

 







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