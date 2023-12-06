بدء مؤتمر الهيئة الوطنية للانتخابات للإعلان عن الاستعدادات للتصويت بالداخل

كتب إبراهيم قاسم- أمنية الموجى

بدأ منذ قليل المؤتمر الصحفى الذى يعقده المستشار أحمد بنداري مدير الجهاز التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات، بمقر الهيئة وذلك للإعلان عن كافة المستجدات والاستعدادات للانتخابات الرئاسية 2024.