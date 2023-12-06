بدء اجتماع مجلس الوزراء برئاسة الدكتور مصطفى مدبولى

كتبت هند مختار

بدأ منذ قليل اجتماع الحكومة الأسبوعى بالعاصمة الإدارية الجديدة لمتابعة عدد من الملفات.

وكان الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، قد تابع فى اجتماه عقده أمس إجراءات جذب وتعظيم عوائد سياحة اليخوت في مصر.