الرئيسية أخبار عاجلة بدء اجتماع مجلس الوزراء برئاسة الدكتور مصطفى مدبولى الأربعاء، 06 ديسمبر 2023 11:50 ص اجتماع مجلس الوزراء - ارشيفي كتبت هند مختار مشاركة اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء بدأ منذ قليل اجتماع الحكومة الأسبوعى بالعاصمة الإدارية الجديدة لمتابعة عدد من الملفات. وكان الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، قد تابع فى اجتماه عقده أمس إجراءات جذب وتعظيم عوائد سياحة اليخوت في مصر. اجتماع الحكومة مجلس الوزراء مصطفى مدبولى مشاركة اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء لا توجد تعليقات على الخبر اضف تعليق تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة ارسال بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
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