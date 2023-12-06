بالأسماء.. 16 مصابا من أهالى قوص فى انقلاب ميكروباص على صحراوى إسنا

الأقصر – أحمد مرعى

شهد مدخل الطريق الصحراوى بمدينة إسنا جنوب محافظة الأقصر، صباح اليوم الأربعاء، وقوع حادث انقلاب سيارة ميكروباص بالقرب من قرية النمسا على الطريق الصحراوى، ما أسفر عن إصابة 16 مواطنا بكدمات وجروح وكسور، وتم نقلهم لمستشفى طيبة التخصصى التابعة لهيئة الرعاية الصحية بمدينة إسنا، لتلقى الفحوصات الطبية والعلاج اللازم، وحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

بدأت تفاصيل الواقعة بتلقى غرفة العمليات بمديرية أمن الأقصر، إخطاراً من الأهالى يفيد بوقوع حادث انقلاب سيارة ميكروباص تحمل لوحات "ص ب ص 2624" بالقرب من قرية النمسا على الطريق الصحراوى.

وانتقلت على الفور 10 سيارات إسعاف لموقع الحادث، حيث تبين إصابة 16 مواطن وهم جميع ركاب الميكروباص، بكدمات وكسور وجروح، وهم كل من "أحمد حسن عربى" 36 سنة، و"أحمد إبراهيم حامد" 30 سنة، و"وردة إبراهيم حامد" 35 سنة، و"دنيا يحيي عبد الناصر" 2 سنة، و"ليالي يحيى عبد الناصر" 5 سنوات، و"عطيات خليل سلمان" 60 سنة، و"فوزية سعد حسن" 56 سنة، و"محمد فهمي النجار" 22 سنة، و"أم حسن حسين" 56 سنة، و"رجاء حسين" 55 سنة، و"عيد محمد حسانى" 42 سنة، و"محاسن عبد المجيد على" 55 سنة، و"شريفه عبد المجيد على" 42 سنة، و"أيمن فتحى أحمد" 42 سنة، و"على عمرو زيدان" 12 سنة، و"أشرف حسين أحمد" 45 سنة.

وتبين من خلال الفحص أن الحادث وقع على الصحراوي بين قرية المساوية بمدينة إسنا ومركز السباعية بمحافظة أسوان، إثر انفجار العجلة الأمامية لسيارة ميكروباص قادمة من مدينة قوص بمحافظة قنا، وعلى الفور تم نقل جميع المصابين إلى مستشفى طيبة التخصصي التابعة لهيئة الرعاية الصحية بمدينة إسنا، وذلك لتلقى الفحوصات الطبية والعلاج اللازم، حرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.