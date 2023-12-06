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انطلاق المؤتمر الختامى الحاشد لـ"مستقبل وطن" لدعم المرشح الرئاسى السيسى

الأربعاء، 06 ديسمبر 2023 06:30 م
انطلاق المؤتمر الختامى الحاشد لـ"مستقبل وطن" لدعم المرشح الرئاسى السيسى المؤتمر الانتخابى لدعم المرشح الرئاسى السيسى
كتب هشام عبد الجليل

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بدأ منذ قليل، المؤتمر الحاشد  لحزب مستقبل وطن، للتأكيد على المشاركة في الانتخابات الرئاسية والمشاركة الفعالة ودعم المرشح عبد الفتاح السيسي في السباق الرئاسي.
 
وشهدت الصالة المغطاة باستاد القاهرة الدولي مشاركة واسعة من الأحزاب والقوى السياسية ورموز المجتمع خلال فعاليات المؤتمر الختامي لحزب مستقبل وطن بالإضافة إلى حضور الحملة الرسمية برئاسة المستشار محمود فوزي. 
 
وشهدت الأجواء أغانى وطنية وسط هتافات "السيسي صان بلدنا ومستقبل و لادنا "، "وكلنا وراءك ياسيسي". 
 
الجدير بالذكر أن الصمت الانتخابى يبدأ اعتبارًا من الساعة 12 صباحا الجمعة 8 ديسمبر 2023 قبل يومين من تاريخ الاقتراع، والمقرر له من الساعة 9 صباحا وحتى الساعة 9 مساء لمدة ثلاثة أيام الأحد والإثنين والثلاثاء 10 و11 و12 ديسمبر 2023.
 
 
 
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