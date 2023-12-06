انطلاق القوافل العلاجية التابعة لحياة كريمة بمدن وقرى البحر الأحمر اليوم

البحر الأحمر - عماد عرفة

تنطلق، اليوم الأربعاء، القوافل العلاجية الشهرية، خلال ديسمبر الجارى، بمدن وقرى محافظة البحر الأحمر، حيث من المقرر أن تبدأ عملها بوحدة الأمل بمدينة رأس غارب وتقضى يومين بها 6 و7 ديسمبر.

وتنطلق القوافل العلاجية لمبادرة حياة كريمة من غارب شمالا إلى قرية الحمراوين التابعة لمدينة القصير وسط البحر الأحمر وتقضى فيها يومين 8 و9 ديسمبر، ثم تنطلق بعد إجراء الكشف الطبى وصرف العلاج مجانا على الأهالى إلى قرية المستعمرة فى القصير، وتستمر فيها ايضًا يومين 10 و11 ديسمبر.

تنطلق بعد القصير القوافل فى اتجاه جنوب البحر الأحمر، حيث مدينة حلايب، وتقضى فيها يومين 12 و13 ديسمبر، وتتجه بعد ذلك إلى قرية أبو رماد التابعة لمدينة حلايب، ثم قريتى ادلديت ومرسى حميرة بشلاتين يومى السبت والأحد الموافقين 16 و17 ديسمبر، ثم إلى مدينة مرسى علم وتحديدا بوحدة صحة الأسرة هناك، وبعد ذلك تختم أعمالها بقرية أم الحويطات بسفاجا يومى 20 و21 ديسمبر.