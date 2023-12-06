انخفاض التضخم بمنطقة منظمة التعاون الاقتصادى والتنمية لـ5.6% فى أكتوبر 2023

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انخفض التضخم في منطقة منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، الذي يقاس بمؤشر أسعار المستهلك إلى 5.6% على أساس سنوي في أكتوبر 2023، بعد أن كان 6.2% في سبتمبر؛ وهو أقل مستوى للتضخم يتم تسجيله منذ أكتوبر 2021، حسبما أعلنت المنظمة في بيان.

ووفقا للبيان، سجل معدل تضخم الطاقة انخفاضا في منطقة منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، خاصة في إيطاليا والمملكة المتحدة، وإيرلندا.

في الوقت نفسه، استمر التضخم في أسعار المواد الغذائية في منطقة منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية في التباطؤ ليصل إلى 7.4% في أكتوبر 2023، بعد أن كان 8.1% في سبتمبر. وظل التضخم باستثناء الغذاء والطاقة مستقرا في المنطقة عند 6.5% في أكتوبر 2023.

وبالنسبة لمجموعة الدول الصناعية السبع، فقد انخفض التضخم ليصل إلى 3.4% في أكتوبر بعد أن كان 4.1% في سبتمبر، وأكبر انخفاض من بين دول مجموعة السبع كان في إيطاليا حيث انخفض من 5.3 % في سبتمبر إلى 1.7% في أكتوبر.

وفي منطقة اليورو، استمر التضخم في الانخفاض ليصل إلى 2.9% على أساس سنوي في أكتوبر 2023، بعد 4.3% في سبتمبر. ووفقا لمكتب الإحصاءات الأوروبية "يوروستات" ، في تقديرات سريعة لشهر نوفمبر، فمن المتوقع أن يشهد انخفاضا جديدا في معدل التضخم.