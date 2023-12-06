اليوم آخر موعد لطعن تاجر ماشية على حكم إعدامه فى اتهامه بقتل صديقه

كتب أحمد إسماعيل

انتهت المرحلة الأولى من محاكمة تاجر الماشية قاتل صديقه بالمذبح لسرقته بصدور حكم إعدامه، ويبقى الفصل الأخير للمتهم، وهو الطعن على الحكم أمام محكمة النقض، حيث يحق لدفاع المتهم الطعن على الحكم في خلال 60 يوما من صدور حكم المحكمة.

وصدر حكم محكمة الجنايات بتاريخ اليوم 7 أكتوبر 2023، وهو ما يعني أن اليوم الأربعاء 6 ديسمبر هو أخر موعد للطعن على الحكم الصادر ضد المتهم .

وعاقبت محكمة جنايات القاهرة تاجر الماشية قاتل صديقه لسرقته بمنطقة السيدة زينب، وقضت بإجماع الآراء بالإعدام شنقا، وفقًا لوائح قطاع الحماية المجتمعية هناك إجراءات خاصة فى التعامل مع المحكوم عليه بالإعدام، وتبدأ هذه الإجراءات من لحظة وصوله مركز الإصلاح، وأولها هو استبدال ملابس الحبس الاحتياطى البيضاء بالزى الخاص بالإعدام وهو البدلة الحمراء، ويجرى إيداعه حبسا انفراديا، ويوضع تحت حراسة أمنية مشددة، حفاظا عليه وعلى غيره من النزلاء، ويظل فى محبسه حتى تفصل محكمة النقض فى الطعن المقدم منه على الحكم، والتى تتلقى الطعن خلال 60 يوما من صدور الحكم.

ورسم قانون الإجراءات الجنائية خطوات تنفيذ حكم الإعدام بحق المحكوم عليه بالإعدام، بعدما تقضى محكمة النقض برفض طعنه، ليصبح الحكم باتا وواجبا النفاذ، حيث يجرى رفع القضية للجهة المختصة، بواسطة وزير العدل، للتصديق على الحكم، وبعد ذلك يجرى تحديد موعد وتنفيذ الحكم داخل أحد مراكز الإصلاح أو فى بناء على طلب كتابى من النيابة العامة، يبين استيفاء الإجراءات.

وتتم إجراءات تنفيذ حكم الإعدام بحضور ممثل للنيابة العامة، ومأمور مركز الاصلاح، وطبيب مركز الإصلاح أو طبيب آخر تنتدبه النيابة العامة، ولا يجوز لغير من ذكروا أن يحضروا التنفيذ إلا بإذن خاص من النيابة العامة، ويجب أن يتلى حكم الإعدام بمنطوقه والتهمة المحكوم من أجلها على المحكوم عليه، وذلك فى مكان التنفيذ بمسمع من الحاضرين، وإذا رغب المحكوم عليه فى إبداء أقوال، يحرر وكيل النائب العام محضرًا بها، وبعد الانتهاء من تنفيذ الحكم، يحرر وكيل النائب العام محضرًا بذلك، ويثبت فيه شهادة الطبيب بالوفاة وساعتها.