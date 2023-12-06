الوحدة المحلية برأس البر تتابع الاستعدادات للانتخابات الرئاسية

دمياط معتز الشربيني

قام فريق عمل الوحدة المحلية لمدينة رأس البر برئاسة المحاسب وليد الشهاوي وإشراف نواب المدينة؛ بجولة ميدانية جديدة للمرور على مدرستي رأس البر الابتدائية المشتركة ورأس البر الرسمية للغات لمتابعة الاستعدادات اللازمة ل لانتخابات الرئاسية المقبلة في 10-11-12 ديسمبر الحالى، ومراجعة التوصيلات الكهربائية والمرور على أماكن المبيت بالمقار الانتخابية بالمدينة في إطار الجهود المبذولة لتوفير أفضل الخدمات المواطنين خلال العملية الانتخابية باعتبار المشاركة السياسية أحد أهم القيم الرئيسية في الجمهورية الجديدة.

وحرصت الوحدة المحلية على المشاركة في كافة الفعاليات التي تهم المواطن وفقًا لرؤية الدولة في هذا الشأن ،وذلك في ضوء توجيهات الدكتورة منال عوض محافظ دمياط.