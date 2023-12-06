اليوم السابع
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الأربعاء، 06 ديسمبر 2023 08:56 م
أكرم القصاص - علا الشافعي
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النائب الأمريكى كيفن مكارثى يعتزم اعتزال الحياة النيابية نهائياً أواخر الشهر الجارى

الأربعاء، 06 ديسمبر 2023 08:11 م
النائب الأمريكى كيفن مكارثى يعتزم اعتزال الحياة النيابية نهائياً أواخر الشهر الجارى كيفن مكارثى
أ ش أ

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أعلن النائب الجمهورى الأمريكى كيفن مكارثى، نيته التقاعد عن التمثيل النيابى خلال نهاية الشهر الجارى، وذلك بعد الإطاحة به من منصبه رئيساً للمجلس فى أكتوبر الماضى فى خطوة هى الأولى من نوعها فى تاريخ الولايات المتحدة.

وأوضح مكارثى -فى تصريحات نقلتها صحيفة "واشنطن بوست" اليوم الأربعاء- أنه قرر مغادرة مجلس النواب فى نهاية هذا العام لخدمة أمريكا بطرق جديدة.


وبذلك، يختتم مكارثى مسيرة مهنية استمرت 16 عاماً فى مجلس النواب الأمريكى ارتقى خلالها سريعاً فى صفوف الحزب الجمهورى وبلغت ذروتها عندما تولى منصب رئيس مجلس النواب


وأوضحت الصحيفة أن "رحيل مكارثى قبل نهاية فترة ولايته يعنى أن حاكم ولاية كاليفورنيا جافين نيوسوم (ديمقراطي) سيضطر إلى الدعوة لإجراء انتخابات خاصة ليحل محله".







كيفن مكارثى

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