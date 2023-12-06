الكشف الطبى بالمجان على 371 حالة ضمن القوافل الطبية لجامعة بنها فى كفر شكر

القليوبية إبراهيم سالم

واصلت جامعة بنها تنظيم القوافل الطبية بقرى محافظة القليوبية، حيث نظمت الجامعة، اليوم الأربعاء، قوافل طبية بكفر شكر، وقرية المنشأة الكبرى، وذلك لإجراء الكشف الطبى بالمجان على المواطنين.

وجاءت القوافل برعاية الدكتور ناصر الجيزاوى رئيس جامعة بنها ، والدكتور السيد فودة نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور محمد الأشهب عميد كلية الطب، والدكتورة نرمين عدلى وكيل كلية الطب لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور عمرو الدخاخنى المدير التنفيذى لمستشفيات بنها الجامعية، وبالتنسيق مع رانيا معتز الأمين المساعد لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة بالجامعة، والدكتور محمود الصبروط مدير مديرية الشباب والرياضة بالقليوبية.

وشارك فى القوافل أطباء فى تخصصات "الباطنة، والأطفال، والرمد، والمخ والأعصاب، والعظام، والأنف والأذن، والمسالك، والجراحة العامة، والجلدية، والنساء".

وقامت القوافل بتوقيع الكشف على 371 حالة من أهالى كفر شكر، وقرية المنشأة الكبرى وصرف العلاج مجانا، بالإضافة إلى تحويل بعض الحالات للمستشفيات الجامعية لاستكمال الفحوصات الطبية اللازمة.