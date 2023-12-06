اليوم السابع
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القبض على مستريح المعمار فى الجيزة لاتهامه بالنصب على 42 شخصا

الأربعاء، 06 ديسمبر 2023 10:59 ص
القبض على مستريح المعمار فى الجيزة لاتهامه بالنصب على 42 شخصا حبس ـ أرشيفية
كتب محمود عبد الراضي

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كشفت وزارة الداخلية ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة إمبابة بمديرية أمن الجيزة من (مشرف معمارى- مقيم بدائرة قسم شرطة الوراق) وبرفقته (10 أشخاص) بقيام (أحد الأشخاص- مقيم بدائرة القسم) بالاستيلاء من كلٍ منهم على مبلغ مالى وإيهامهم بقدرته على توظيفهم فى مجال المعمار بإحدى الدول، مستغلاً إقامته لفترة طويلة بها إلا أنه لم يفى بذلك.

عقب تقنين الإجراءات تم ضبطه.. وبحوزته (42 جواز سفر- مبلغ مالى) من بينهم جوازات سفر الـمُبلغين.. وبمواجهته إعترف بإرتكاب الواقعة مستغلاً طلب بعض الأشخاص منه العمل بإحدى الدول وقيامه بالتحصل منهم على مبالغ مالية تحت ذات الزعم.

 

 







مستريح

مستريح امبابه

نصاب

نصاب امبابه




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