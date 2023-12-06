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القاهرة الإخبارية: وصول 19 مصابا من قطاع غزة إلى معبر رفح للعلاج فى مصر

الأربعاء، 06 ديسمبر 2023 12:31 م
القاهرة الإخبارية: وصول 19 مصابا من قطاع غزة إلى معبر رفح للعلاج فى مصر مصابون فلسطينيون
كتب محمد عبد المجيد

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أفاد مراسل قناة القاهرة الإخبارية قبل قليل، بوصول 19 مصابا فلسطينيا من قطاع غزة إلى معبر رفح، وذلك لتلقى العلاج بعدد من المستشفيات المصرية. 
 
وكانت وزارة الصحة والسكان المصرية قد أعلنت عن توزيع 27 جهاز أشعة على المستشفيات بـ 8 محافظات وترخيص 82 منشأة طبية تحوز أشعة رنين مغناطيسي بمختلف المحافظات، خلال شهر أكتوبر الماضي.
 
وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أنه تم توزيع 27 جهاز أشعة على المستشفيات بمحافظات قنا والقاهرة والإسكندرية وأسيوط وكفر الشيخ والقليوبية وشمال سيناء والسويس، خلال شهر أكتوبر الماضي، لافتاً الى تزويد مسستشفيي العريش وزويد المركزي بمحافظة شمال سيناء بأجهزة أشعة نقالي وتحميض ديجيتال CR  وأشعة عمليات C-arm، وذلك ضمن الاستعدادات الطبية لاستقبال الأشقاء المصابين من قطاع غزة.
 
 






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