اليوم السابع
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الأربعاء، 06 ديسمبر 2023 09:31 م
أكرم القصاص - علا الشافعي
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الغرفة التجارية بالإسكندرية تستقبل الملحق التجارى بسفارة التشيك لبحث التعاون

الأربعاء، 06 ديسمبر 2023 07:59 م
الغرفة التجارية بالإسكندرية تستقبل الملحق التجارى بسفارة التشيك لبحث التعاون جانب من الزيارة
الإسكندرية جاكلين منير

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استقبلت الغرفة التجارية المصرية بالإسكندرية برئاسة أحمد الوكيل الملحق التجارى بسفارة التشيك توماس روسيك، وذلك لبحث سبل التعاون بين الجانبين المصرى والتشيكى.
 
وخلال اللقاء تم مناقشة آليات التعاون بين الدولتين، وزيادة التبادل التجاري، في عدد من القطاعات، أبرزها مجالات الطاقة والكهرباء والنقل والأغذية خاصة الخضروات والفاكهة، إضافة إلى إمكانية التعاون مجالات المياه والسياحة.
 
وفي نهاية اللقاء، تم الاتفاق على عقد لقاءات مشتركة بين الشركات المصرية والتشيكية في عدد من القطاعات، للاتفاق حول اتفاقيات تجارية واقتصادية مستقبلية.
 
جاء ذلك بحضور عضوي مجلس الإدارة محمود مرعي وأحمد الكاتب، وبسنت قاسم مستشار الغرفة للعلاقات الخارجية.

 







الاسكندرية

الغرفة التجارية

التبادل التجارى

دولة التشييك




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