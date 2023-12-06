العربية لحقوق الإنسان: فريق المتابعين الدوليين يتابع الانتخابات بـ15 محافظة

وأضاف شلبي - في تصريحات خاصة لوكالة أنباء الشرق الأوسط - أن فريق المنظمة يضم 40 من كبار قادة المنظمات الحقوقية الأقدم في المنطقة، الذين ينتمون لـ 15 جنسية عربية وأوروبية، لافتا إلى أن غرفة العمليات المركزية لفريق المتابعة الدولي للانتخابات الرئاسية 2024 تعمل على مدار الساعة منذ 30 نوفمبر الماضي، وقامت بالتنسيق مع عدد من أعضاء فريق المنظمة بمتابعة مجريات التصويت بالخارج في دولهم ضمن العينات المختارة للمتابعة.

وأوضح شلبي (منسق فريق المتابعين الدوليين بالمنظمة) أن التصويت بالخارج سار على ما يرام، وشهد مستوى جيدا من الإقبال، وكان مصحوبا بقدر لافت من البهجة، لافتا إلى أن المنظمة تتطلع إلى أن يتم مستقبلا تبني وتطبيق منظومة التصويت الإلكتروني للمقيمين بالخارج والمسافرين أثناء فترة التصويت على نحو يسمح بتسجيل أكبر قدر من معدلات المشاركة في التصويت.

وعلى صعيد الاستعداد لمتابعة التصويت في الداخل، قال شلبي "لقد بدأ وصول أعضاء الفريق الدولي للمنظمة للقاهرة منذ مساء الأحد الماضي، ويتوقع أن يكتمل وصول الفريق مساء بعد غد الجمعة"، منوها بأنه خلال الأيام العشرة الأخيرة، جرى عقد 3 اجتماعات افتراضية (عن بعد) بين أعضاء الفريق لمناقشة خطط الانتشار والتوزيع والعينات الجغرافية المختارة.

وتوقع شلبي أن تجسد هذه الجولة من الانتخابات خطوة على طريق تطور الممارسة الديمقراطية، خاصة وأن هذه الجولة تأتي بعد الحوار الوطني الذي وفر هامشا أكثر اتساعا للحريات السياسية والمنافسة والتعددية، كما تأتي في لحظة تتعمق فيها لحمة المجتمع المصري في مواجهة مخططات العدوان الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني.