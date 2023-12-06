الطفلة المعجزة.. مريم غنيم حصلت على بطولة الجمهورية 3 مرات فى الجمباز

كفر الشيخ - محمد سليمان

تعددت مواهب الأطفال بمحافظة كفر الشيخ فى العديد من الألعاب، ومن بينهم الطفلة مريم غنيم، والتى حصلت على العديد من الميداليات الذهبية، آخرهما ميداليتين ذهبيتين خلال بطولة التريو في لعبة الجمباز فردي 2023م، بعد حصولها على الميدالية الذهبية فى بطولة الجمهورية فى أول مشاركة لها.

وفى هذا السياق، قال أحمد سمير العربانى غنيم، والد الطفلة مريم، إنه عندما كانت طفلة يلاحظ أن لديها فرط حركة وتؤدي العديد من الحركات، فقرر توجيهها لممارسة لعبة الجمباز لدى مدربة بقرية الزعفران التابعة لمركز الحامول، وتدربت على يد المدربة أسماء عامر، وشاركت في بطولة الجمباز بالعجمي، وحصلت على كأس البطولة منذ 3 سنوات.

وأضاف غنيم، أنه وجهها للتدريب على يد المدربة شرين إمام، وشاركت في بطولة الجمهورية العام الماضي، تحت 9 سنوات وحصلت على الميدالية الذهبية بعد تدريب شهرين فقط، كما حصلت على بطولة الجمهورية عام 2021م، كما شاركت في بطولة الجمهورية عام2022، وحصلت على المركز الثاني، وفازت بالميدالية الفضية، وهذا العام شاركت في بطولة الجمهورية، وحصلت على ميداليتين ذهبيتين 2023م، أنه يتمنى أن تكون ابنته سعيدة في حياتها، وتكون بطلة عالم، وبطلة تمثل مصر فى الأولمبياد، وتحصد ميدالية أولمبية.

وأضافت مريم، أنها تحرص على أداء الحركات المتعددة التي يؤديها لاعب الجمباز، وهي السلو، عبارة عن قفزة متزامنة من تجهيزة بسلو إلى حصير، والقوس، حركة تشبه قوسًا مقلوبًا، وتقوم بالثني إلى الوراء ورفع جسمه بشكل قوسي على الأرض أو الجهاز، والعجلة، وهي حركة تتطلب مرونة وقوة في الظهر، يدفع جسمه إلى أعلى ويشكل شكل مماثل للعجلة، والانقلاب الخلفي، وهي حركة تتضمن القفز إلى الوراء وتنفيذ انقلاب خلفي على الأرض أو الجهاز، والقفزة الفارغة، هي قفزة من مكان ثابت بدون استخدام اليدين، باستخدام الساقين والقدمين للدفع، والدوران بالهواء، تسمى تويست، وهي حركة دوران جسم حول محور أفقي أو عمودي أثناء القفز.

وأكدت مريم غنيم، أنها تؤدى حركات التواء الجسم، وهي تويست أو التواء الجسم أثناء القفز، يمكن أن يكون أفقيًا أو عموديًا، المشي على الأيدي، وهي حركة المشي على اليدين بدلاً من القدمين، وتحتاج قوة كبيرة في العضلات العلوية، والزوجز، وهي حركة تتضمن قفزة دورانية كاملة على الجهاز أو على الأرض، تقوم بالدوران حول محوره في الهواء، والسبحة، وهي حركة يقوم فيها بالإمساك بالجهاز أو العدة بيديها وتقفز فوقها ثم تفرغ يديها للسقوط، إضافة إلى الوقوف على يدين واحدة، يطلق عليها هاندستاند، وهي حركة تتطلب القفز علي اليدين والوقوف على إحداهما، وهناك العديد من الحركات المعقدة التي يمكن أن تقوم بها، وتتطلب معظم هذه الحركات تدريبًا مكثفًا وتنسيقًا دقيقًا للجسم.

وقالت مريم، إن مثلها الأعلى والدها، وتتمنى أن تكون طبيب قلب، تعالج قلوب المرضى، وقدوتها الدكتور مجدي يعقوب، وتتمنى أن تكون مثل محمد صلاح في لعبة الجمباز، وتتمنى أن يمثل مصر في المحافل في الدولية، لأن لديها الثقة الكاملة في نفسها وأن الله يوفقها ويحقق لها مايريد.

وتوجهت مريم غنيم، بالشكر لوالديها ومدربيها، على تشجيعها في المشاركة في بطولة الجمهورية، لتحصل على المركز الأول على مستوى الجمهورية للمرة الثالثة، مؤكدة أنها تتمنى لكل الأطفال أن يكونوا متفوقين مثلها، ويمارسون كل الألعاب التي يحبونها، وتنصحهم بممارسة لعبة الجمباز، لتمنحهم القوة والثقة بالنفس في أداء حركات صعبة على الأخرين، سهلة لمن يمارس تلك الرياضة، ويكون لكل طفل وطفلة طموح، يصمم على تحقيقه.