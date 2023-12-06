الصحة الفلسطينية: 100 شهيد بمستشفى كمال عدوان يحول الاحتلال دون دفنهم

كتب سمير حسنى

أعلنت الصحة الفلسطينية، أن أكثر من 100 شهيد بمستشفى كمال عدوان لا يسمح الاحتلال بدفنهم، مؤكدة أن شمال غزة بالكامل أصبح دون خدمات صحية.

أضافت الصحة الفلسطينية، وجود ثلاث إصابات برصاص الاحتلال في مخيم الدهيشة، كاشفا عن أن الاحتلال يحاصر مستشفى كمال عدوان وهو على بعد كيلومتر واحد من كل اتجاه.

أشارت إلى أن مستشفى كمال عدوان أصبح دون وقود، وأن الاحتلال الإسرائيلي يطلق النار على كل من يتحرك داخله.

في غضون ذلك دعت منظمة أطباء بلا حدود، إلى رفع الحصار وتوفير المساعدات الإنسانية لقطاع غزة، كاشفة عن انخفاض المواد الطبية والوقود بمستشفى شهداء الأقصى، عن القاهرة الإخبارية.