الجيزة تضبط سيارة تلقى مخلفات بالطريق وتناشد الإبلاغ عن المخالفين

كتبت - مرام محمد

أعلنت محافظة الجيزة ضبط سيارة نقل تقوم بإلقاء المخلفات بالطريق العام بجوار كوبري العمرانية، وإيداعها في جراج الحي واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالف، وذلك تنفيذًا لتوجيهات اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، بالمتابعة الميدانية على مدار اليوم وضبط المركبات التي تلقي بالمخلفات بالطريق العام لما تسببه من أضرار بيئية تؤثر على المظهر الحضارى للطرق والمحاور مع اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين لردعهم.

وناشدت المحافظة المواطنين الإبلاغ عن أي حالات مماثلة، لما يسفر عنها من إعاقة للحركة المرورية وإساءة للمظهر العام للطرق، مؤكدة إجراء متابعات ميدانية للوقوف على مستوى النظافة وجهود رفع المخلفات والتراكمات بشكل دورى بكافة القطاعات، وتقييم دورى لأداء الأحياء والمراكز والمدن وتعاملهم الفوري مع ملف النظافة ورفع المخلفات للوصول إلى المستوى المطلوب وتحسين مستوى الخدمة المقدمة للمواطنين.

وشدد محافظ الجيزة على رؤساء الأحياء والمراكز والمدن بالتعاون مع هيئة النظافة وتنظيم دوريات ميدانية خاصة بالبؤر التي يتكرر إلقاء مخلفات الرتش بها لتحقيق الرقابة الصارمة على السيارات التى تتخلص من مخلفات البناء والهدم وتلقى بها بالمحاور والطرق وتوقيع غرامات مشددة على تلك السيارات لعدم التزامهم بإلقاء المخلفات فى المقالب العمومية مع أخذ تعهدات عليهم لمنع تكرار ذلك مستقبلًا.

يُذكر أن محافظة الجيزة رفعت مؤخرًا 1080 طن من المخلفات الصلبة والرتش أسفل الطريق الدائري كفر غطاطي في المنطقة المحصورة ما بين المنصورية واسكندرية الصحراوي والمنطقة ما بين المنصورية وشارع اللبيني، وذلك من خلال 60 نقلة بالسيارات والمعدات، وذلك ضمن أعمال التطوير الشاملة التي يشهدها القطاع بحي الهرم.