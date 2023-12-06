الجريدة الرسمية تنشر قرار محافظ الدقهلية باعتماد مخططات قرية كوم بنى مراس

نشرت الجريدة الرسمية قرار الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، الخاص باعتماد المخططات التفصيلية لقرية كوم بنى مراس - مركز المنصورة، وهو القرار الذي يحمل رقـم 535 لسنة 2023 ، والذي جاء فيه أنه بعد الاطلاع على الدستور ؛ وعلى القانون رقم 43 لسنة 1979 بشأن إصدار قـانون نظـام الإدارة المحليـة ولائحته التنفيذية وتعديلاتها ؛

وعلى القانون رقم 119 لسنة 2008 بشأن قانون البناء ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما ؛ وعلى محضر اجتماع اللجنة العليا للتخطيط والتنمية العمرا نيـة المـشكلة بقـرار المحافظ رقم 271 لسنة 2015 حيث جاءت المادة الأولي - تُعدل المخططات التفصيلية لقرية كوم بنى مراس - مركز المنـصورة على النحو التالى:

يتم تعديل استخدام الم وقع المحدد برقم (1) من فراغ بينى إلى سـكنى ، ليتوافـق مع ما هو قائم على الطبيعة حفاظًا على الملكيـات الخاصـة مـع الالتـزام بتطبيـق الاشتراطات البنائية والتخطيطية الواردة بالمخطط التفصيلى المعتمد للمنطقـة وأحكـام القانون رقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية وتعديلاته، وذلك بما لا يتعارض مع المخطط الاستراتيجى المعتمد للقرية كما هو موضح بالرسم والمادة الثانية يعتبر محضر اجتماع اللجنـة العليـا للتخطـيط والتنميـة العمرانيـة مكملاً للقرار فيما لم يرد بهذا القرار .

المـادة الثالثة على كافة الجهات المختصة تنفيذ هذا القـرار كـل فيمـا يخـصه ،ويعمل به من تاريخ صدوره .