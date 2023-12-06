التحالف الوطنى بشمال سيناء ينظم حملة التبرع بالدم لصالح مصابى غزة

أعلن التحالف الوطنى للعمل الأهلى والتنموى بشمال سيناء تنفيذ حملة للتبرع بالدم لصالح المصابين الفلسطينيين جراء العدوان الإسرائيلى على قطاع غزة.

ونظم حملة التبرع بالدم بالتعاون مع المركز الإقليمى لخدمات نقل الدم بالعريش وفى إطار التعاون المشترك بين التحالف الوطنى للعمل الأهلى والتنموى ووزارة الصحه المصرية وتماشيا مع الدور الوطنى للتحالف سواء على المستوى الوطنى أو الإقليمى.

جاء ذلك فى إطار دعم كافة قرارات الرئيس عبد الفتاح السيسى بخصوص دعم الأشقاء الفلسطينيين فى الدفاع عن قضيتهم العادلة.

وأكدت صبحة إبراهيم، المنسق العام للتحالف بشمال سيناء، أن شباب التحالف قاموا منذ الصباح بعمل مجموعات توعية للمواطنين لحثهم على التبرع بالدم، كما قدمت الشكر للقائمين على المركز الإقليمى لخدمات نقل الدم بالعريش على ما قاموا به من مجهود خلال اليوم.

وقالت إن التحالف سيقف صفا بصف بجوار الدولة المصرية وكذلك دعم كافة قرارات الرئيس التى تحافظ على أمن الوطن وسلامة أراضيه.