البورصة تغرم 19 شركة 190 ألف جنيه لمخالفة قواعد القيد

كتب هانى الحوتى

قررت لجنة القيد ب البورصة المصرية ، معاقبة 19 شركة بقيمة 190 ألف جنيه لمخالفة قواعد القيد والشطب بالبورصة.

وغرمت اللجنة، 15 شركة 5 آلاف جنيه وهي: حديد عز، وآسيك للتعدين-اسكوم، والأهلي للتنمية والاستثمار، والقلعة للاستثمارات المالية، وسبيد ميديكال، والمصرية لتطوير صناعة البناء (ليفت سلاب مصر)، والأولى للاستثمار والتنمية العقارية، وجينيال تورز، والمصرية لنظم التعليم الحديثة، والوادي العالمية للاستثمار والتنمية، والقاهرة للأدوية والصناعات الكيماوية، والنصر للملابس والمنسوجات-كابو، وجولدن بيراميدز بلازا، والصناعات الهندسية المعمارية للإنشاء والتعمير-ايكون، واكرومصر للشدات والسقالات المعدنية، وذلك لمخالفة أحكام المادة 46 من قواعد قيد وشطب الأوراق المالية، ولذلك لعدم موافاة البورصة بالقوائم المالية المستقلة والمجمعة ربع السنوية عن الفترة المالية المنتهية في 30 سبتمبر عام 2023.

كما غرمت اللجنة، شركتي العربية وبولفارا للغزل والنسيج، وأجواء للصناعات الغذائية، 40 ألف جنيه لكل منهما، وذلك لعدم التزام الشركتين بالمادة 46 من قواعد قيد وشطب الأوراق المالية، ومصر بني سويف للأسمنت 25 ألف جنيه، لمخالفة أحكام المادة 27 من قواعد قيد وشطب الأوراق المالية، والمصرية لخدمات النقل (ايجيترانس) 10 آلاف لمخالفة أحكام المادة 34 من قواعد قيد وشطب الأوراق المالية.

ونبهت لجنة القيد، على شركتي القاهرة للخدمات التعليمية، والقاهرة للاستثمار والتنمية العقارية (سيرا للتعليم)، بضرورة إعداد واعتماد القوائم المالية السنوية من الجمعية العامة بحد اقصى 3 أشهر من تاريخ نهاية السنة المالية طبقا لأحكام المادة 46 من قواعد القيد مستقبلا.