البنك الدولى: مواصلة دعم وزارة التعليم فى تطوير المنظومة لتحقيق الجودة

كتب محمود طه حسين

أكد وفد البنك الدولى خلال لقاء مع الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم، على مواصلة دعم وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني في استكمال تطوير التعليم المستهدف، وتعزيز التعاون لتحقيق نواتج ومهارات التعلم، ونظام الجودة الخاص برياض الأطفال والتقييم الوطني للصف الرابع الابتدائي والصف الأول الإعدادى، والتنمية المهنية للمعلمين والموجهين والمديرين.

واستقبل الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى وفدًا من البنك الدولى؛ لمتابعة أوجه التعاون المشترك لتطوير التعليم قبل الجامعى، حيث أعرب الدكتور رضا حجازى عن تقديره للتعاون المثمر والبناء مع البنك الدولى، مؤكدًا أهمية هذا التعاون، والذى يسهم فى تطوير العملية التعليمية وتصحيح المسار بصفة مستمرة.

وأشار الوزير إلى أن الوزارة تتعاون مع البنك الدولى فى عدد من الملفات، مؤكدًا أن الوزارة قامت بإعداد خطة استراتيجية تضم كل المحاور اللازمة لتطوير العملية التعليمية، وأهم ما يميز هذه الخطة أنها نشأت نتيجة تحليل قطاعي بالتعاون مع عدد من الجهات المعنية في الدولة.

واستعرض الوزير، خلال اللقاء، عددًا من الملفات الهامة التي تنفذها الوزارة، مشيرًا إلى أنه يجب التركيز على محور القرائية وصعوبات التعلم، لذا تلتزم الوزارة بخطة يتم من خلالها تشخيص الصعوبة ويقوم مدير المدرسة بتطبيقها في المدرسة بمساعدة الوزارة بعد إعطائه الأدوات والتدريب اللازم.

وأكد الدكتور رضا حجازى الاهتمام بجودة العملية التعليمية واعتماد المدارس من الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد (نقاء)، وإجراء تقييم لوضع المدارس باستمرار والعمل على تحسينها.