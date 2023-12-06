اليوم السابع
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الاحتلال ينفذ حزاما ناريا على أراض زراعية قرب مخيم المغازى فى غزة

الأربعاء، 06 ديسمبر 2023 02:59 م
الاحتلال ينفذ حزاما ناريا على أراض زراعية قرب مخيم المغازى فى غزة قصف إسرائيلى على قطاع غزه
كتب محمد عبد المجيد

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نفذ الاحتلال الإسرائيلى قبل قليل، حزاما ناريا على أراضى زراعية قرب مخيم المغازى فى قطاع غزة، جاء ذلك وفقا لما أفادت به قناة القاهرة الإخبارية من خبر عاجل. 
 
وكان جيش الاحتلال الإسرائيلي قد ارتكب مجزرة بشعة، فجر اليوم الأربعاء، باستهداف بلوك رقم 2 في مدينة جباليا، ما أدى لاستشهاد 100 مواطن فلسطيني من المدنيين، مؤكدة استهداف مدرسة تؤوي عدد من النازحين شمال غزة.
 
وأكدت مصادر صحفية فلسطينية لـ"اليوم السابع" استشهاد 3 فتيات من عائلة ظافر نتيجة القصف الإسرائيلي العنيف لمسجد الزاوية في بلوك 5، مشيرة إلى أن قوات الاحتلال تتمركز في المناطق الجنوبية "الفالوجا" والمناطق الشمالية لمخيم جباليا، في ظل استمرار القصف المدفعي الذى لم يتوقف.
 






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