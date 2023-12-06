اليوم السابع
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الأربعاء، 06 ديسمبر 2023 05:15 م
أكرم القصاص - علا الشافعي
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الاتحاد الأوروبى والكويت يعقدان الحوار الرابع بشأن حقوق الإنسان وتعزيز التعاون المشترك

الأربعاء، 06 ديسمبر 2023 04:30 م
الاتحاد الأوروبى والكويت يعقدان الحوار الرابع بشأن حقوق الإنسان وتعزيز التعاون المشترك الاتحاد الأوروبى - أرشيفية
أ ش أ

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بحث الاتحاد الأوروبي والكويت، اليوم الأربعاء في بروكسل، آخر التطورات في مجالي تعزيز حقوق الإنسان والتعاون المشترك، وذلك خلال انعقاد الحوار الرابع لهما بشأن هذا الملف.
 
وجاء في بيان صحفي - نشرته دائرة العمل الخارجي التابعة للاتحاد الأوروبي - أن "الجانبين تبادلا آخر التطورات في بلديهما، وأكدا التزامهما بالحوار المفتوح والبناء لمعالجة التحديات بشكل مشترك وتبادل أفضل الممارسات فيما يتعلق بقضايا حقوق الإنسان".
 
وذكر البيان أن "الاجتماع تطرق إلى مجموعة واسعة من المواضيع، وأشاد الاتحاد الأوروبي بالتطورات الإيجابية الأخيرة في الكويت، لا سيما في مجال تمكين المرأة. 






الاتحاد الاوروبى

الكويت

حقوق الانسان

تمكين المرأة




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