الأمم المتحدة: الفلسطينيون في قطاع غزة يعيشون وضعا مروعا

كتب سمير حسنى

قالت الأمم المتحدة، اليوم الأربعاء، إن الفلسطينيون في قطاع غزة يعيشون وضعا مروعا.

كان محمد الشلالدة وزير العدل الفلسطيني، أكد على موقف الشعب الفلسطينى الثابت بالتمسك بحقوقه المشروعة، ورفض التهجير القسري والترحيل، مشيرا إلى أن نية إسرائيل تهجير أهالي القطاع، هي انتهاك صارخ لقواعد القانون الدولى وجريمة حرب.

ثمن وزير العدل الفلسطيني، في تصريحات لـ"القاهرة الإخبارية"، الموقف المصري الثابت والرئيس عبدالفتاح السيسي ، على الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني ورفض التهجير القسري لسكان غزة، داعيا المجتمع الدولى لا سيما مجلس الامن بالاضطلاع بمهامه في حفظ السلم والامن الدوليين.

أكد أن تهجير سكان غزة، يعد جريمة تضاف إلى سلسلة جرائم الاحتلال، معلقا: "هناك أركان مادية لجرائم الإبادة الجماعية وهي نقل السكان".