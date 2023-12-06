افتتاح 4 دورات تدريبية تستهدف 80 متدربا ضمن مبادرة "مهنتك مستقبلك" بأسوان

قال فوزى صابر، مدير عام مديرية العمل بأسوان، إنه تم افتتاح 4 دورات تدريبية بمركز تدريب المحمودية يستيفد منها 80 متدرب فى كل مهنة بواقع 20 متدرب فى كل دورة وذلك بالتعاون مع برنامج الأغذية العالمى بهدف تدريب الشباب من الجنسين على مهن يتطلبها سوق العمل فى التفصيل والخياطة وصيانة المحمول والتطريز وصيانة الحاسب الآلى.

وأضاف فوزى صابر، فى بيان صحفى، أن مدة الدورات تتراوح بين 30 يوماً وحتى 56 يوماً حيث يحصل فيها المتدرب خلال الأسبوع الأول على مهارات حياتية ، ويتم تقديم وجبه خفيفه مع صرف بدل إنتقال لكل متدرب عن كل يوم تدريبى يصل إلى 60 جنيهاً يوماً.

وأكد فوزى صابر، أن مدى الجدية لدى المتدربين للإقبال على هذه الدورات التدريبية لما لها من عوائد إيجابية متعددة ، مقدمين الشكر والتقدير لوزير العمل حسن شحاته ، ومحافظ أسوان اللواء شرف عطية على إتاحة مثل هذه التدريبات المجانية والتى يتطلبها سوق العمل الحر.

كما قدموا الشكر للقائمين على توفير المكان الملائم والمناسب لتنفيذ هذه البرامج التدريبية ، ومؤكدين على عزمهم لبذل أقصى ما فى وسعهم لإكتساب أعلى المهارات والخبرات فى مجال كل مهنة.