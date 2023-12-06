استشهاد شاب فلسطينى وإصابة اثنين آخرين بجروح خطيرة برصاص الاحتلال شمال الضفة

وذكرت وزارة الصحة الفلسطينية- في بيان، اليوم- أن الشاب أحمد نظمي غانم (30 عامًا)، استشهد مُتأثرًا بشظايا صاروخ أطلق من طائرة مُسيرة تابعة للاحتلال خلال اقتحامها لمخيم "طولكرم" قبل أسبوعين.

وباستشهاد الشاب الثلاثيني، يرتفع عدد شهداء محافظة "طولكرم" منذ السابع من أكتوبر الماضي إلى 44 شهيدًا، بينهم 19 من مخيم طولكرم.

في السياق.. قالت مصادر طبية إن مواطنين فلسطينيين أصيبا، برصاص قوات الاحتلال في مخيم "بلاطة" شرق محافظة "نابلس" الواقعة شمال الضفة، وذلك بعد تسلل قوات خاصة إسرائيلية "مستعربة" للمخيم، ومحاصرتها منزلا، واندلاع مواجهات في المكان.

وأضافت المصادر، أن أحد الشابين المصابين حالته خطيرة، إذ أصيب برصاصة في الخاصرة، فيما أصيب الآخر بجروح حرجة للغاية في رأسه.