اتحاد الجمعيات: تيسيرات لذوى الهمم وكبار السن والمرأة فى الانتخابات الرئاسية

كتب مدحت وهبة

نظم الإتحاد الإقليمي للمؤسسات والجمعيات الأهلية بالفيوم ندوة تثقيفية عن أهمية المشاركة في العملية الانتخابية شملت جميع جمعيات ومؤسسات العمل الأهلي بمركزي سنورس وطامية بحضور النواب وعدد من رؤساء مجالس إدارة الجمعيات والمؤسسات الأهلية بالمحافظة وعدد من القيادات التنفيذية والدينية بمركزي سنورس.

وأكد الدكتور طلعت عبد القوي الإتحاد العام للمؤسسات والجمعيات الأهلية عضو التحالف الوطني للعمل التنموي ان الاتحاد العام أصدر تكليفات للاتحادات الإقليمية التابعة له على مستوى المحافظات بضرورة التحرك بكثافة في مناطق التجمعات العمالية الصناعية للتوعية بأهمية النزول لصندوق الانتخاب والتعبيرعن الرأي الذي يعتبر حق أصيل للمواطن باعتباره حق دستوري وواجب وطني من أجل استقرار الوطن واستمرار الإنجازات التي تحققت على أرض الواقع.

وأشار ان الاتحاد شكل عرفة عمليات مركزية لمتابعة الانتخابات بمقرة بالإضافة لغرف العمليات بجميع المحافظات التابعة له لتقديم كافة المعلومات للمواطنين لمساعدتهم للوصول الي الجان الانتخابية تقدم كافة أشكال الدعم للناخبين حيث تقوم بالرد على مدار الساعة على كافة الاستفسارات التي ترد اليها عن العملية الانتخابية سواء من خلال غرفة العمليات المركزية او الغرف الفرعية بالمحافظات وتقديم المعلومات عن الجداول والمقرات الانتخابية وتقديم التسهيلات للمواطنين وخاصة كبار السن وذوي الإعاقة لتمكينهم من الوصول إلى اللجان الانتخابية.

وأضاف ان تنظيم الندوات التوعوية يأتي في مقدمة اهتمامات الاتحاد لكونها تقوم صورة لواقع الاستعدادات للعملية الانتخابية والتيسيرات التي سيتم تقديمها من أجل خروج العملية الانتخابية بأفضل صورة أمام الراي العام والعالم حيث ان مصر لها ثقلها الإقليمي والدولي وأنظار العالم تتجه ناحيتها وصوبها من أجل التعرف على تجربتها الديمقراطية فالعرس الانتخابي المصري لابد ان يخرج في أفضل شكل يليق باسم مصر.

ومن جانبه قال محسن ربيع رئيس مجلس إدارة الاتحاد الإقليمي بالفيوم وعضو الإتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية - عضو التحالف الوطني ان العمل داخل الاتحاد والجمعيات يتواصل على مدار الساعة والجميع يعمل في خلية واحدة من أجل ان تكون هناك مشاركة شعبية غير مسبوقة لتبرهن على وعي الشعب المصري بأهمية الادلاء بصوته الحر.

وأشار انه تم اعداد كافة الاستعدادات لتوفير وسائل الانتقال للناخبين للتيسير عليهم وعدم تعطيل العمل من خلال الادلاء بالصوت والعودة لعملهم بالإضافة لقيام الاتحاد بتدريب كوادره لتوجيه الناخبين للجان وأماكنها بالإضافة لتوفير قواعد بيانات كاملة عن أماكن التجمعات والناخبين.

وأضاف ان غرفة العمليات بالاتحاد في حالة انعقاد دائم لعرض كل مستجدات الاستعدادات واللجان وكذلك الإجراءات الخاصة بكبار السن وذوي الهمم حتى تكون هناك مشاركة حقيقية من جميع فئات المجتمع المصري كما ان للمرأة أيضا دور هام في المشاركة حيث يتم تنظيم دورات توعوية لهن حول أهمية هذا الاستحقاق الانتخابي وضرورة مشاركتهن فيه.