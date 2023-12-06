إيبارشية إسنا وأرمنت تنظم ندوة للحث على المشاركة فى انتخابات الرئاسة.. صور

الأقصر – أحمد مرعى

عقدت إيبارشية إسنا وأرمنت جنوب محافظة الأقصر، فعاليات ندوة بعنوان "وطنية الكنيسة المصرية والمشاركة الإيجابية"، وذلك تحت رعاية قداسة البابا تواضروس الثانى بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، وبحضور نيافة الأنبا يواقيم أسقف عام إسنا وأرمنت، وبمشاركة لفيف من الأباء الكهنة وأمناء الخدمة والفرق الكشفية بكنائس الإيبارشية.

وخلال الندوة أكد نيافة الأنبا يواقيم أسقف عام إسنا وأرمنت، على أهمية المشاركة في الإنتخابات الرئاسية، وإن النزول والمشاركة بقوة في تلك الانتخابات واجب وطني على كل مصري غيور على بلده، لافتاً إلى أن المشاركة في الإنتخابات الرئاسية فرض عين على كل مواطن يسعى لتحقيق الديمقراطية التي كنا ننادي بها، ولفت نيافته، أن المشاركة تعد رسالة للعالم أجمع بمدى وعي الشعب المصرية بأهمية حقوقه الدستورية والقانونية.

وأكد القمص متاؤس القمص زخاري وكيل إيبارشية إسنا وأرمنت، أن المشاركة الإيجابية في الانتخابات الرئاسية 2024 تعد واجبا وطنياً وممارسة للحق الدستوري المكفول لكل مواطن مصري، وتكمن أهمية المشاركة في إنها تعكس للجميع قيمة ومكانة الدولة المصرية.

وأعرب وكيل إيبارشية إسنا وأرمنت، فى كلمته بالندوة، عن أهمية دور الكنيسة المصرية الوطنى عبر العصور بداية من العصور الأولى وفى العصر الحديث والمعاصر، ووعى ومشاركة الكنيسة دائما بأهمية المشاركة في كل الاستحقاقات الدستورية التي مرت وتمر بها البلاد، وأصدر المشاركون بالندوة عدة توصيات أبرزها أهمية المشاركة الايجابية والمنظمة في الانتخابات الرئاسية والادلاء بالصوت الانتخابي كحق أقره الدستور.

وأكد القمص متاؤس القمص زخاري وكيل إيبارشية إسنا وأرمنت، على إنه تهدف الندوة علي حث المواطنين للمشاركة في الانتخابات الرئاسية والتي تُعقد داخل مصر لمدة ثلاثة أيام بداية من يوم 10 ديسمبر وحتى يوم 12 ديسمبر من الشهر الجاري، وذلك لاعتبار التصويت واجباً وحقاً دستورياً للمواطن المصري ولا يجب التقاعد عنه.



إيبارشية إسنا وأرمنت تنظم ندوة لحث المواطنين على المشاركة بالإنتخابات



حضور ندوة لحث المواطنين على المشاركة في الإنتخابات الرئاسية



شباب الإيبارشية خلال ندوة للمشاركة بالإنتخابات الرئاسية