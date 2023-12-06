إسبانيا: مستمرون فى توجهنا للاعتراف بدولة فلسطين

أكد بيدرو سانشيز رئيس الوزراء الإسباني، قبل قليل، على أن توجه بلاده نحو الاعتراف بالدولة الفلسطينية مستمرا، وحتى لو لم تحصل على الدعم الكافى داخل الاتحاد الأوروبي، جاء ذلك وفقا لما نشر على قناة القاهرة الإخبارية من خبر عاجل.

وجدد سانشيز في تصريح للصحفيين بالعاصمة مدريد، رؤيته بأن إنهاء الصراع بين الفلسطينيين والإسرائيليين يجب أن يرتكز على حل الدولتين، بحسب وكالات.

وقال رئيس الوزراء الإسباني، إنه يجب الاعتراف بالدولة الفلسطينية أولًا، من أجل انعقاد مبادرة مؤتمر السلام الدولي بقيادة إسبانيا.

ولفت إلى أن أكثر من 130 دولة اعترفت بالدولة الفلسطينية، في حين أن الولايات المتحدة وبعض دول الاتحاد الأوروبي لم تفعل ذلك بعد.

وأضاف: "الأمر يستحق بذل الجهود لاتخاذ مبادرات داخل الاتحاد الأوروبي من أجل الاعتراف بفلسطين، وإذا لم يحدث ذلك فإن توجه إسبانيا للاعتراف بفلسطين مستمر".