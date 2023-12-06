إزالة تعارضات امتداد محور الحضارة بكورنيش النيل بالقاهرة.. صور

كتب سيد الخلفاوى

استكملت الأجهزة التنفيذية لحى مصر القديمة، بمحافظة القاهرة، أعمال إزالة التعارضات لطريق محور الحضارات بكورنيش النيل طبقا للجدول الزمني المقرر للانتهاء من الأعمال، وتابعت تنفيذ الأعمال المهندسة جيهان عبدالمنعم نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية، أعمال الإزالة بقيادة اللواء مهندس ايمن السعيد رئيس حي مصر القديمة، وسناء محمود سكرتير عام الحي، وتنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية بمتابعة المشروعات القومية الكبرى وتعليمات اللواء محافظ القاهرة.

وأسفرت أعمال الإزالة اليوم عن ، إزالة 4 شونة ، وإجمالى ما تم تنفيذه 20 شونه ،و متبقى 3 شونة ومحل، وجارى استكمال أعمال الإزالة ، لتنفيذ امتداد لمحور الحضارات بكورنيش النيل.

ووجهت "عبد المنعم" بمواصلة كافة أعمال إزالة التعارضات بالتوازي لحين الانتهاء منها التزاما بالجدول الزمني المحدد لتسليم كافة المواقع للجهات المعنية بأعمال التطوير من خلال التنسيق التام وتقديم الدعم الكامل تذليلا لكافة التحديات طبقا لتعليمات محافظ القاهرة.

وأكدت نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية على بذل الجهود من كافة الاجهزة التنفيذية بالمنطقة الجنوبية في اطار التوجيهات الرئاسية بالاستمرار في النهج للانتهاء من تطوير العديد من المناطق وتغيير واقعها للأفضل على النحو الذي يرتقي بالأحوال المعيشية وتطوير الخدمات المقدمة وتوفير سبل الحياة الكريمة ومنها رفع كفاءة وتطوير شبكة الطرق بالمنطقة وربطها بالمناطق المحيطة.

جدير بالذكر قيام الاجهزة التنفيذية بإشراف نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية بإزالة تعارضات مشروع امتداد محور الحضارة بكورنيش النيل والتي شملت ازالة بنزينة و مبنى البريد والمرافق والبوابة الرئيسية ومدخل سوق الساحل بمنطقة اثر النبي و رفع محطة توليد الطاقة الشمسية أعلى مبنى رئاسة حي دار السلام القديم والمقرر إزالته واعادة تركيبها أعلى مبني حي مصر القديمة و جاري ازالة مبني حي دار السلام وتعارضات الطريق بقرية الفخاريين وغيرها