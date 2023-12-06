أمريكا ورومانيا تؤكدان التزامهما لتعزيز الأمن ومرونة الطاقة بمنطقة البحر الأسود

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أعلنت الولايات المتحدة ورومانيا التزامهما بالعمل معًا باعتبارهما حليفتين في الناتو لتعزيز الأمن ومرونة الطاقة في جميع أنحاء منطقة البحر الأسود.

جاء ذلك خلال لقاء وزيرالخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن مع رئيس الوزراء الروماني مارسيل سيولاكو في واشنطن العاصمة؛ لمناقشة الشراكة الاستراتيجية بين الولايات المتحدة ورومانيا.

وذكرت وزارة الخارجية الأمريكية، في بيان نشرته عبر موقعها الإلكتروني، الثلاثاء، أن بلينكن وسيولاكو أكدا مجددًا خلال اللقاء أهمية دعم أوكرانيا ضد التدخل العسكري الروسي.