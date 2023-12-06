اليوم السابع
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الأربعاء، 06 ديسمبر 2023 08:44 ص
أكرم القصاص - علا الشافعي
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أمريكا ورومانيا تؤكدان التزامهما لتعزيز الأمن ومرونة الطاقة بمنطقة البحر الأسود

الأربعاء، 06 ديسمبر 2023 08:00 ص
أمريكا ورومانيا تؤكدان التزامهما لتعزيز الأمن ومرونة الطاقة بمنطقة البحر الأسود بلينكن
أ ش أ

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أعلنت الولايات المتحدة ورومانيا التزامهما بالعمل معًا باعتبارهما حليفتين في الناتو لتعزيز الأمن ومرونة الطاقة في جميع أنحاء منطقة البحر الأسود.
 
جاء ذلك خلال لقاء وزيرالخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن مع رئيس الوزراء الروماني مارسيل سيولاكو في واشنطن العاصمة؛ لمناقشة الشراكة الاستراتيجية بين الولايات المتحدة ورومانيا.
 
وذكرت وزارة الخارجية الأمريكية، في بيان نشرته عبر موقعها الإلكتروني، الثلاثاء، أن بلينكن وسيولاكو أكدا مجددًا خلال اللقاء أهمية دعم أوكرانيا ضد التدخل العسكري الروسي.






امريكا

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الناتو

البحر الأسود



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