أماكن الفحص المبكر لعلاج السرطان ضمن مبادرة 100 مليون صحة بالبحر الأحمر

البحر الأحمر - عماد عرفة

حددت مديرية الشئون الصحية بالبحر الأحمر 15 وحدة صحية على مستوى المحافظة، لإجراء الفحص المبكر وعلاج الأورام السرطانية ضمن مبادرة 100 مليون صحة.

وأكدت مديرية الصحة بالبحر الأحمر أن مبادرة الفحص المبكر وعلاج الأورام السرطانية، والتى تتضمن أربعة أنواع من السرطان "سرطان الرئة وسرطان القولون وسرطان البروستاتا وسرطان عنق الرحم" تم تفعليها فى 15 وحدة وهى أولا فى مدينة الغردقة بالمستشفى العام ووحدة الأحياء ووحدة الميناء، والمركز الحضرى، ووحدة رعاية الطفل.

كما تم تخصيص المستشفى المركزى ووحدة الأكل ووحدة رعاية الطفل ووحدة الميناء بمدينة رأس غارب، وفى سفاجا تم تخصيص المستشفى المركزى ووحدة رعاية الطفل ووحدة أم الحويطات، وفى القصير بالمستشفى المركزى ووحدة الأمل بالقصير ووحدة رعاية الطفل ووحدة المستعمرة، وفى مدينة مرسى علم مستشفى جراحات اليوم الواحد، مركز طب الأسرة، وفى شلاتين مستشفى شلاتين ووحدة شلاتين ووحدة حلايب.

يذكر أن مبادرة الفحص المبكر على الأمراض السرطانية بالبحر الأحمر، ضمن مبادرة 100 مليون صحة، انطلقت يوم الاثنين الماضى، ويشرف على أعمال المبادرة الدكتور أحمد جلال مدير إدارة الرعاية الأساسية ودكتورة بسمة يحيى منسق مبادرات بالمديرية.