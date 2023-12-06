أسعار الأسهم بالبورصة المصرية اليوم الأربعاء 6-12-2023

كتب هانى الحوتى

ينشر "اليوم السابع" أسعار أسهم أكبر 5 شركات حققت ارتفاعًا، وأسعار أسهم أكثر 5 شركات انخفاضًا، بالبورصة المصرية في ختام تعاملات اليوم الأربعاء 6-12-2023.



إيقاف تداول 8 أسهم أعلنت إدارة أعلنت إدارة البورصة المصرية ، إيقاف التداول على 8 أسهم لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% صعودًا أو هبوطًا خلال جلسة تداول اليوم الأربعاء، وهم: القاهرة للأدوية والصناعات الكيماوية، واسيك للتعدين-اسكوم، المؤشر للبرمجيات ونشر المعلومات، والاستثمار العقاري العربي-اليكو، والمشروعات الصناعية والهندسية، والدولية للأسمدة والكيماويات، والمصرية للدواجن، والدولية للصناعات الطبية-إيكمى.



البورصة تخسر 27 مليار جنيه أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، بتراجع جماعي للمؤشرات بضغوط مبيعات المتعاملين المصريين والعرب فيما مالت تعاملات الأجانب للشراء، وسط تداولات بلغت 5.3 مليار جنيه، وخسر رأس المال السوقي 27 مليار جنيه عند مستوى 1.672 تريليون جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 1.3 مليار ورقة مالية بقيمة 5.3 مليار جنيه، عبر تنفيذ 153 ألف عملية لعدد 205 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 81.35% من إجمالي التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 4.78%، والعرب على 13.87%، واستحوذت المؤسسات على 31.41% من المعاملات في البورصة، وكانت باقي المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 68.58%.

ومالت صافي تعاملات الأفراد والمؤسسات المصرية والعربية للبيع بقيمة 9 ملايين جنيه، 56.2 مليون جنيه، 271.3 مليون جنيه، 4.2 مليون جنيه، على التوالي، فيما مالت صافي تعاملات الأفراد والمؤسسات الأجنبية للشراء بقيمة 131.4 ألف جنيه، 340.6 مليون جنيه، على التوالي.

تراجع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 1.69% ليغلق عند مستوى 24703 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 1.8% ليغلق عند مستوى 29655 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 1.67% ليغلق عند مستوى 10519 نقطة.

كما تراجع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 1.4% ليغلق عند مستوى 5349 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 1.43% ليغلق عند مستوى 7753 نقطة، وانخفض مؤشر تميز بنسبة 2.32% ليغلق عند مستوى 6385 نقطة، وزاد مؤشر سندات الخزانة بنسبة 0.04% ليغلق عند مستوى 1427 نقطة.

وصعدت أسهم 45 شركة مقيدة بالبورصة في ختام التعاملات، وانخفضت أسهم 120 شركة، ولم تتغير مستويات 40 شركة.



وضمت الأسهم المرتفعة: - المصرية للدواجن بسعر إغلاق 5.900 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 8.46%.

- مصر بني سويف للأسمنت بسعر إغلاق 49.410 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 7.25%.

- الاستثمار العقاري العربي-اليكو بسعر إغلاق 0.924 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 6.82%.

- شركة النصر للأعمال المدنية بسعر إغلاق 5.920 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 5.71%.

- الإسماعيلية الوطنية للصناعات الغذائية (فوديكو) بسعر إغلاق 67.490 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 5.31%.



وضمت الأسهم المتراجعة: - القاهرة للأدوية والصناعات الكيماوية بسعر إغلاق 60.210 جنيه بنسبة تراجع بلغت 11.08%.

- طاقة عربية بسعر إغلاق 15.030 جنيه بنسبة تراجع بلغت 9.35%.

- أوراسكوم للاستثمار القابضة بسعر إغلاق 0.428 جنيه بنسبة تراجع بلغت 7.76%.

- الأهلي للتنمية والاستثمار بسعر إغلاق 36.970 جنيه بنسبة تراجع بلغت 6.57%.

- التوفيق للتأجير التمويلي-أيه.تي.ليس بسعر إغلاق 5.070 جنيه بنسبة تراجع بلغت 6.11%.