أستراليا وبابوا غينيا الجديدة بصدد توقيع اتفاق أمنى ثنائى غدا

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كشف رئيس وزراء بابوا غينيا الجديدة جيمس مارابي أنه سيوقع اتفاقية أمنية ثنائية مع نظيره الأسترالي أنتوني ألبانيز غد الخميس، مشيرا إلى أن الاتفاقية ستتضمن عمل ضباط أستراليين تحت قيادة مفوض شرطة بابوا غينيا الجديدة.

وأضاف مارابي - في بيان أوردته شبكة (إيه بي سي نيوز) الأمريكية - أن الترتيبات الأمنية تصب في مصلحة بابوا غينيا الجديدة العليا، ومن أجل أستراليا أيضا ومصالحها الأمنية الإقليمية، لافتًا إلى أن مجلس الوزراء سيصادق بشكل كامل على التفاصيل الدقيقة قبل أن يتم توقيع الاتفاق.

جدير بالذكر أن المعاهدة الأمنية بين أستراليا وبابوا غينيا الجديدة كان من المتوقع أن يتم التوقيع عليها في يونيو الماضي، إلا أنه تم إرجاؤها عقب اندلاع مظاهرات طلابية في مايو الماضي بمدينة لاي (ثاني أكبر مدن الدول الجزرية الواقعة في جنوب المحيط الهادئ) بسبب توقيع اتفاقية للتعاون الدفاعي مع الولايات المتحدة.