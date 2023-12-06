أسباب تجعلك تتناول القرفة في الشتاء.. أبرزها التخلص من الوزن الزائد

كتبت فاطمة ياسر

القرفة تعد من الأعشاب ذات الرائحة النفاذة، والطعم المميز، وأيضا الفوائد الصحية العديدة، وتعد أيضا من المشروبات الصحية الرائعة خلال فصل الشتاء، ووفقا لموقع timesofindia. سنتعرف على أبرز فوائدها، ومنها:

-التخلص من الوزن الزائد



تناول القرفة يعد حيلة جيدة ومساعدة في إنقاص الوزن، لأن تناول القرفة بشكل مستمر يساهم بشكل ملحوظ في ارتفاع نسبة حرق الدهون، ولذا عليك تناولها يوميا ودمجها في نظامك الغذائي، لأنها تحتوي علي خصائص توليد الحرارة في الجسم، وبالتالي تعمل علي زيادة التمثيل الغذائي، وترفع القدرة علي حرق الدهون في الجسم، وزيادة هضم الطعام.

-تنظيم مستوى السكر في الدم



تناول القرفة يعمل علي تحسين حساسية الأنسولين وخفض مستويات السكر في الدم، وتناولها يساهم في تقليل الرغبة بتناول الأطعمة السكرية، وخلال تعزيز التحكم بشكل أفضل في نسبة السكر في الدم، قد تدعم القرفة بشكل غير مباشر جهود فقدان الوزن عن طريق منع الإفراط في تناول الطعام وتقليل احتمالية تخزين الجلوكوز الزائد على شكل دهون.

-تقليل الشهية



تشير بعض الدراسات أن رائحة القرفة تؤثر على وظائف المخ وتساعد على تقليل الرغبة في تناول الأطعمة عالية السعرات الحرارية، وهذا يساعد في التحكم بالوزن الزائد.

-تحسين عملية الهضم



تساعد في تقليل الانتفاخ وعسر الهضم بعد الوجبات، فعندما يعمل الجهاز الهضمي بشكل جيد يصبح من السهل الحصول علي عامة جيدة.

-مضادة للالتهابات



تم ربط الالتهاب المزمن بالسمنة والاضطرابات، فالقرفة لها خصائص مضادة للالتهابات التي تعمل علي تخفيف الالتهاب.

-إزالة السموم من الجسم



القرفة تحتوي علي خصائص جيدة للتخلص من السموم المتراكمة في الجسم، ولذا تناولها يعد من الحيل الجيدة التي تساهم بشكل كبير في التخلص السموم وإزالتها.