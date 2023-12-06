أسامة ربيع: الدفع بأربع قاطرات لقطر سفينة حاويات تعطلت دفتها بقناة السويس

الإسماعيلية: السيد فلاح - صبرى غانم

قال الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس، إنه تم الدفع بأربع قاطرات لإتمام عملية قطر سفينة الحاويات ONE ORPHEUS بعد فقدانها التوجيه إثر عطل بدفة السفينة أدى إلى اصطدامها بكوبرى المنسى، وذلك خلال عبورها للقناة ضمن قافلة الجنوب فى رحلتها قادمة من سنغافورة ومتجهة إلى هولندا.

وأوضح رئيس هيئة قناة السويس أنه بمجرد تلقى مركز مراقبة الملاحة الرئيسى الإخطار بحدوث عطل فى دفة السفينة فى الكيلو متر 74 ترقيم قناة وفقدانها التوجيه، تم إعطاء تعليمات بالرباط للسفن خلفها بالإضافة إلى الدفع على الفور بـ 4 قاطرات.

ويبلغ طول السفينة 336 مترا، وعرضها 46 مترا وحمولتها 101 ألف طن، ويجرى العمل حاليا على توصيل أسلاك القاطرات بالسفينة تمهيدا لقطرها وذلك بعد التاكد من سلامة بدن السفينة.

ووجه الفريق أسامة ربيع رسالة طمأنة بشأن عدم تأثر حركة الملاحة بالقناة من هذا الموقف الطارئ حيث عبرت جميع السفن القادمة من اتجاه الشمال بشكلها المعتاد، كما انتظمت حركة الملاحة القادمة من اتجاه الجنوب بعد تحويل عبور سفن قافلة الجنوب من القناة الجديدة إلى القناة الأصلية.

وأكد الفريق ربيع على امتلاك الهيئة خبرات الإنقاذ اللازمة وقدرات التأمين الملاحى والفنى اللازم للتعامل باحترافية مع حالات الطوارئ المحتملة.