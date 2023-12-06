اليوم السابع
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أخبار × 24 ساعة.. هيئة السلع التموينية تتعاقد على شراء 180 ألف طن قمح

الأربعاء، 06 ديسمبر 2023 12:01 ص
أخبار × 24 ساعة.. هيئة السلع التموينية تتعاقد على شراء 180 ألف طن قمح القمح
كتب محمود راغب

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سلسلة من الأخبار التى تهم الجمهور وتتضمن عرضًا لنشاط الحكومة فى 24 ساعة، ويقدم "اليوم السابع" أهم الأخبار، خاصة الملفات الحيوية والخدمية، من بينها :

المصرية للاتصالات: مشكلة الإنترنت لن تتكرر مرة أخرى ونادرة الحدوث

رئيس حملة السيسي: رؤيتنا تستهدف ترسيخ التعددية السياسية وتنشيط الحياة الحزبية

ضياء رشوان: لا توجد دولة فى العالم تساند إسرائيل فى تهجير الفلسطينيين

هيئة السلع التموينية تتعاقد على شراء 180 ألف طن قمح روسى وأوكرانى

الخارجية: مصر تدين قرار إسرائيل بناء مستوطنة جديدة فى القدس الشرقية المحتلة

الهيئة الوطنية تشكل غرفة عمليات لمتابعة التصويت بانتخابات الرئاسة

الأرصاد: تكاثر السحب الرعدية الممطرة على جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر

أمريكا تفرض حظر تأشيرات على الإسرائيليين المسؤولين عن أعمال عنف بالضفة الغربية

المصرية للاتصالات: جارى استعادة خدمة الإنترنت بشكل كامل خلال فترة وجيزة

القاهرة الإخبارية: مطار العريش يواصل استقبال المساعدات الواردة إلى غزة

وزير التعليم يتسلم نتيجة مسابقة 30 ألف وظيفة معلم مساعد للعام الثانى

النيابة تقرر تسليم 590طن سكر وسلع أخرى لـ"التموين" لبيعها بالسعر الرسمى

 

 







المصريه للاتصالات

الشركة المصرية للاتصالات

الانترنت

خدمة الانترنت




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