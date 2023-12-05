60 دولة تؤيد تعهد قمة COP28 فى دبي بخفض انبعاثات التبريد

رسالة دبي: شعبان هدية



شعبان هدية





وقعت أكثر من 60 دولة على تعهد بخفض الانبعاثات المرتبطة بالتبريد بحلول عام 2050، ضمن فعاليات يوم الطاقة وخفض الانبعاثات بقمة الأمم المتحدة للمناخ COP28 في دبي التي تختتم فاعلياتها 12 ديسمبر.

وسيكون تعهد التبريد العالمي بمثابة أول تركيز جماعي في العالم على انبعاثات الطاقة الناتجة عن قطاع التبريد، ويدعو الدول إلى خفض انبعاثاتها المرتبطة بالتبريد بحلول عام 2050 بنسبة 68% على الأقل مقارنة بمستويات عام 2022،

لأنه من المتوقع أن تنمو صناعة التبريد مع استمرار ارتفاع درجات الحرارة.

ومع ارتفاع درجة حرارة المناخ الذي يؤدي إلى زيادة استخدام مكيفات الهواء في جميع أنحاء العالم، يُطلب من عشرات البلدان، بما في ذلك الصين والهند والولايات المتحدة، الالتزام بتعهد عالمي يتطلب خفض الانبعاثات المرتبطة بالتبريد بنسبة 68٪ على الأقل.



كينيا أول من وقع وقال بريان دين من الطاقة المستدامة للجميع، وهي وكالة غير ربحية تشكل جزءًا من تحالف برنامج الأمم المتحدة للبيئة الذي طور التعهد، إن كينيا كانت أول من وقع على تعهد التبريد العالمي، حيث انضمت 59 دولة أخرى على الأقل حتى بعد ظهرأمس الاثنين.

ويأمل المنظمون أن يروا ما لا يقل عن 80 دولة تدعم تعهد التبريد، نظرا للحاجة الملحة لخفض الانبعاثات المسببة للاحتباس الحراري والحفاظ على سلامة الناس من موجات الحر الخطيرة.

على النقيض من ذلك، أيدت 118 دولة على الأقل تعهدا آخر لمؤتمر الأطراف الثامن والعشرين بمضاعفة الطاقة المتجددة ثلاث مرات ومضاعفة معدلات كفاءة استخدام الطاقة بحلول عام 2030 - وهي التزامات تعتبر أقل تفصيلا وأقل تكلفة في التنفيذ من هدف التبريد.

وأعربت الهند عن مخاوفها بشأن التعهد للمنظمين، وإذا لم يتم حلها، فإنها لن تنضم، حسبما قال مسؤول حكومي دون تقديم أي تفاصيل.

وفي أكتوبر الماضي، وضعت وكالة حماية البيئة الأميركية قاعدة جديدة تقيد استخدام مركبات الكربون الهيدروفلورية بدءاً من عام 2025 إلى عام 2028، واقترحت وضع متطلبات لإدارة أو إعادة استخدام مركبات الكربون الهيدروفلورية وإصلاح المعدات المتسربة.

الدعم الأمريكي يشير إلى أنه قد تكون هناك عملية لوضع المزيد من القواعد التنظيمية أو الحوافز للصناعة في الولايات المتحدة، وزيادة الضغط على الدول الأخرى للانضمام.

وقال أحد المسؤولين إن الولايات المتحدة حريصة على العمل على إيجاد سبل لتعزيز كفاءة تقنيات التبريد والخفض التدريجي لاستخدام مركبات الهيدروفلوروكربون، وهي غازات دفيئة قوية تنبعث من مكيفات الهواء والثلاجات