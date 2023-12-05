5 مليارات جنيه لرفع كفاءة الشبكة الكهربائية بالإسكندرية فى 10 سنوات

كتبت رحمة رمضان

نفذت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة خطة لرفع كفاءة الشبكة الكهربائية بجميع أنحاء الجمهورية خلال الـ10 سنوات الماضية باستثمارات تجاوزت الترليون و100 مليار جنيه، ومن بينها محافظة الإسكندرية داخل نطاق شركة الإسكندرية لتوزيع الكهرباء التى تخدم فى نطاقها الجغرافى من منطقة أبوقير شرقاً حتى الكيلو 66 غرباً ويبلغ عدد المشتركين بها حوالي 3 مليون مشترك.

وتم الانتهاء من تنفيذ الخطط الاستثمارية خلال السنوات الـ10 الماضية من العام المالي 2014/2015 حتى 2022/2023 بقيمة إجمالية تبلغ حوالي 2.4 مليار جنيه، حيث تم تنفيذ (1018 كم كابلات جهد متوسط – 477 كم كابلات جهد منخفض – 1388 كم كابلات هوائية جهد منخفض – 979 محول بقدرات مختلفة – عدد 12 موزع).

وقامت الشـركة باستهداف تطوير مراكز التحكم التابعة لها وذلك لإدارة الشبكة الكهربية بكفاءة عالية وسرعة التوصيل فى حالة حدوث أعطال وموازنة الأحمال الكهربية بين المشتركين حيث تم تطوير مركز تحكم شرق والذي يخدم مناطق شرق بدءاً من سيدى جابر حتى أبوقير، بعدد (10) محطات محولات وعدد (30) موزع وعدد 600 حجرة محولات وتم التشغيل التجريبى للمركز والذى سيساعد على خفض زمن الإنقطاعات لجمهور المواطنين.

كما تقوم الشركة حالياً على تطوير مركز تحكم غرب الاسكندرية والذى يخدم من منطقة القبارى حتى مدينة الحمام بعدد (12) محطة محولات و (56) موزع وعدد (100) حجرة محولات وكذلك تطوير مركز التحكم الاشرافى، هذا بالاضافة الى تركيب 300000 عداد ذكى فى منطقة غرب الاسكندرية، وذلك بدعم من مشـروع القرض الخارجى بالإشتراك مع الهيئة اليابانية للتعاون الدولي JICA، وجاري دراسة تطوير مركز تحكم وسط، وبذلك تكون الشـركة رائدة في تنفيذ مشروعات التحكم في الشبكة عن بعد لكامل الشبكة.

وفي إطار تقديم خدمة متميزة لجمهور المشتركين فقد تم الإنتهاء من تطوير عدد (6) مراكز خدمة تطويراً نموذجياً (برج العرب – سموحة – وسط المدينة – سيدي بشـر – أبو قير – الجلاء) ليصبحوا مراكز ذكية ويخدمون عدد (571) ألف مشترك، وجاري العمل على عدد (2) مركز خدمة (الإبراهيمية – انسطاسي)، ومستهدف تطوير عدد (3) مراكز خلال العام المالي 2023/2024 (سابا باشا – السيوف – محرم بك).

تم تكثيف عملية تركيب العدادات مسبقة الدفع الكودية للعقارات المخالفة حيث تم خفض زمن إنهاء الإجراءات والإتصال اليومي المستمر بالمشتركين الذين تقدموا بطلبات على المنصة الموحدة لخدمات الكهرباء وتذليل أى عقبات وكذلك تقسيط قيمة المقايسات في حدود السلطات الممنوحة لرئاسة الشركة ، ويبلغ إجمالي المركب حالياً حوالى 150 الف عداد من خلال المنصة الموحدة لخدمات الكهرباء ويتم تركيب الطلبات المسددة أولاً بأول ولا يوجد أى عدادات إنتظار، ولا يوجد أى تأخير لدى الشركة حالياً .

وتقوم الشركة بالتعاون مع جميع الجهات التي تقوم بتنفيذ مشـروعات تطوير البنية التحتية من مشروعات سكنية جديدة وطرق وكباري وشق مصارف للمياه ومشروعات ترفيهية وخدمية – حيث قامت الشركة بتنفيذ التغذية الكهربية للعديد من المشروعات لحساب الغير والتالي أبرزها:

- تنفيذ التغذية الكهربية اللازمة لمشـروعات بشاير الخير (1 , 2 , 3 , 5) بإجمالي تكلفة تقديرية 362 مليون جنيه، وجاري حالياً الانتهاء من تنفيذ التغذية الكهربية للمرحلة الثانية من مشـروع بشاير الخير 5 - كما تم الانتهاء من أعمال التغذية الكهربية اللازمة للأعمال الإنشائية في مشروع (مشارف الخير) والتي تبلغ التكلفة التقديرية له 2,1 مليار جنيه.

- تنفيذ تعديل مسارات المهمات الكهربية المتعارضة مع الطرق الاستراتيجية (الطريق الساحلي – الكافوري – الدائري)، حيث بلغ إجمالي الأعمال الكهربية التي قامت الشركة بتنفيذها لتطوير هذه الطرق مبلغ 50 مليون جنيه.

- تنفيذ عدد من المشـروعات الكهربية لزوم توسعة الطرق الاستراتيجية مثل توسعة الطريق الصحراوي وتوسعة طريق وادي النطرون وكذلك مشـروع نفق 45، وكذلك يجري العمل على مشروعات محور التعمير ومشروع محور ماريا وطريق البتروكيماويات وتوسعة طريق حسن علام وطريق القوس الغربي (محور عمر سليمان).

-تنفيذ ترحيل جميع المهمات الكهربية المتعارضة مع مشـروع شريان الأمل (طريق المحمودية) وكذلك تمت التغذية الكهربية للمناطق التنموية بالمشـروع، وبلغت إجمالي تكلفة الأعمال المنفذة 200 مليون جنيه.

-تنفيذ المشروعات الكهربية وذلك ضمن أعمال تطوير الحدائق التاريخية في نطاق محافظة الإسكندرية (حدائق المنتزه وحدائق أنطونيادس) وقد بلغت التكلفة التقديرية للأعمال 70 مليون جنيه.

- يجري العمل حالياً على تنفيذ الأعمال الكهربية لترحيل المهمات المتعارضة مع مسار مشروع القطار السريع

- يجري العمل حالياً على تنفيذ التغذية الكهربية للمشروع القومي (الدلتا الجديدة) في نطاق الشركة

- تنفيذ الأعمال الكهربية لعدد من المشروعات وتطوير المباني التاريخية في نطاق المحافظة مثل مبنى المركز الإقليمي والمتحف اليوناني الروماني وجراج الخالدين وبلغت التكلفة الإجمالية للأعمال 5 مليون جنيه.

- تنفيذ التغذية الكهربية للعديد من المشروعات المتنوعة لخدمة المواطن السكندري وللمساهمة في دفع عجلة الإنتاج مثل (المجزر الآلي ببرج العرب – سوق الجملة – الجامعة التكنولوجية – مصنع الألبان للإنتاج الحيواني – صالة الألعاب الرياضية باستاد برج العرب – مشـروعات تحويل الخطوط الهوائية لكابلات أرضية بالكتل السكنية –محطة معالجة الصرف الصحي بشارع 45) وبلغت التكلفة الإجمالية للأعمال 90 مليون جنيه.

وتشارك الشركة في عملية التطوير إلى إحلال وتجديد شبكات الكهرباء بالقرى والنجوع ضمن مشروع حياه كريمة طبقاً لأعلى الأسس والمعايير الفنية لتوفير أفضل خدمة وأعلى جودة ممكنه لضمان إستقرار وإستمرار التغذية الكهربائية حيث يتم تنفيذ التطوير بعدد ( 4 ) مراكز رئيسية (برج العرب – أبو صير – الغربانيات – بهيج)، ويتبعها عدد ( 55 ) نجع وقرية ويستفيد من التطوير حوالى 82000 مواطن، وذلك بخلاف توصيل التيار الكهربائي لجميع الإنشاءات الخدمية والصحية والتعليمية الجديدة الجاري إنشاؤها ضمن مبادرة حياة كريمة، وقامت شركة الإسكندرية لتوزيع الكهرباء بإعداد الدراسات والرسومات والتصميمات الخاصة بتطوير الشبكة الكهربائية للقرى والنجوع بالمبادرة، وتقوم الهيئة الهندسية للقوات المسلحة بتنفيذ الأعمال بالتنسيق مع كبرى الشركات الاستشارية، ومتوقع الانتهاء من تنفيذ أعمال التطوير فى 30 / 6 / 2023 , وسيتم استكمال باقي الأعمال ضمن أعمال الخطة الاستثمارية للشركة.