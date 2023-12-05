265 أسرة تحولت من أولى بالرعاية إلى أسر منتجة فى محافظة الشرقية

الشرقية فتحية الديب

شاركت جمعية الأورمان مديرية التضامن الاجتماعى بالشرقية فى تسليم عدد (265) كشك للأسر الأولى بالرعاية ولذوى الهمم بقرى ونجوع محافظة الشرقية، وذلك من بداية عملها وحتى الان، وذلك في ظل توجيهات رئيس الجمهورية باستكمال خطة الحماية الاجتماعية لدعم الاسر الاولى بالرعاية.

وأكد عبدالحميد الطحاوى، وكيل وزراة التضامن الاجتماعى بالشرقية، أن تسليم الأكشاك عمل على تحسين حياة مئات الأسر بالشرقية وتحويلها من أسر أولي بالرعاية إلى أسر منتجة ومشاركة في نمو الناتج القومي لمحافظتنا العظيمة مما غير من وجه الاقتصاد المصري.

منوها إلى استمرار التعاون مع الجمعيات الأهلية ومؤسسات المجتمع المدني للقيام بدورها المجتمعي لرعاية الأسر الأولى بالرعاية تنفيذاً لمبادرة رئيس الجمهورية " حياة كريمة " لرفع العبء والمعاناة عن كاهلهم وليحيوا حياه كريمة.

من جانبه أشاد اللواء ممدوح شعبان، مدير عام جمعية الأورمان، بالتعاون الوثيق مع محافظة الشرقية التي تقوم بتذليل كافة العقبات أمام عمل الجمعية، مضيفاً أن الجمعية تقوم بعمل مسح اجتماعي للفئات المستحقة ورصد الإحتياجات الرئيسية الاكثر الحاحًا وتاثيرا على واقع معيشة الأسر الأشد احتياجًا فى النطاقات الجغرافية الفقيرة لمساعداتها بالتعاون مع الجمعيات الأهلية بالقرى والنجوع بهدف التوزيع العادل ووصول التبرعات لمستحقيها من الفقراء والأيتام بالمحافظة حيث يتم إجراء بحوث ميدانيه لحصر المحتاجين من الأسر الفقيرة المنتشرة فى أرجاء المحافظة.

موضحًا أنه تم التوزيع على الشباب غير القادر ومعدومى الدخل من أبناء المحافظة والمراكز المختلفة، مضيفاً أن ما تقوم به جمعية الأورمان هو نوع من أنواع التكافل والتعاون بين كافة فئات المجتمع خاصة غير القادرين، وأنه قد جرى اختيار الحالات المستحقة من خلال مديرية التضامن الاجتماعي بالمحافظة، وذلك بهدف إقامة مشروعات صغيرة ومتناهية الصغر كمساهمة من الجمعية في توفير فرص عمل للشباب أبناء المحافظة.

والجدير بالذكر أن الجمعية بجانب تلك المشروعات بمحافظة الشرقية تقوم بإجراء قوافل طبية وعلاج حالات العيون وعمليات القسطرة للاطفال غير القادرين وتقديم الاطراف الصناعية وزواج الفتيات اليتيمات واقامة معارض الملابس المجانية.