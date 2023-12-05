اليوم السابع
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الثلاثاء، 05 ديسمبر 2023 07:30 م
أكرم القصاص - علا الشافعي
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207 مواطنين يعرضون مطالبهم وشكواهم خلال اللقاء الجماهيرى بسوهاج

الثلاثاء، 05 ديسمبر 2023 06:06 م
207 مواطنين يعرضون مطالبهم وشكواهم خلال اللقاء الجماهيرى بسوهاج جانب من اللقاء
سوهاج عمرو خلف

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التقى أحمد سامي القاضي نائب محافظ سوهاج، واللواء علاء عبد الجابر السكرتير العام للمحافظة، اليوم الثلاثاء، عددا من المواطنين من مختلف مراكز المحافظة، لبحث مطالبهم وحل شكواهم، بحضور الدكتور الطاهر موهوب مدير إدارة خدمة المواطنين بالديوان العام، وذلك في إطار فعاليات اللقاء الجماهيري الذي يعقد بشكل دوري يوم الثلاثاء من كل أسبوع.
 
وبلغ عدد المواطنين الذين ترددوا على ديوان عام المحافظة، اليوم، 207 مواطنين من مختلف مدن وقرى المحافظة، حيث تنوعت شكاوى وطلبات المواطنين، ما بين طلبات العلاج على نفقة الدولة، وشكاوى لطلبات معاش تكافل وكرامة، وطلبات لتوفير فرص عمل، وإقامة أكشاك، وطلبات خاصة بذوي الإعاقة، وقد تم الاستجابة للعديد من الطلبات التي تقدم بها المواطنين، فيما أحيلت بعض الطلبات الأخرى إلى جهات الاختصاص للدراسة، وإيجاد الحلول المناسبة لها.






سوهاج

محافظ سوهاج

التضامن الاجتماعى

تكافل وكرامة




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